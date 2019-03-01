فيدرر وتسيتسيباس في نهائي بطولة دبي للتنس

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يلتقي السويسري روجيه فيدرر المصنف 7 عالميا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 11 في نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس مساء غد.

ويبحث فيدرر عن تحقيق انجاز تاريخي غير مسبوق بالوصول إلى اللقب الثامن في البطولة واللقب 100 في مسيرته الاحترافية بينما سيحاول تسيتسيباس الفوز بلقبه الأول بدبي.

وهذه المرة العاشرة التي يبلغ فيها فيدرر المباراة النهائية، حيث وصل 5 مرات متتالية من 2003 إلى 2007 ثم في 2011 و2012 و2014 و2015 فيما ستكون المرة الأولى للاعب اليوناني.

وضمن فيدرر تأهله على حساب الكرواتي بورنا كوريتش المصنف 13 عالميا بتغلبه عليه في نصف النهائي بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2 في 67 دقيقة، فيما حجز تسيتسيباس بطاقة العبور بفوزه على الفرنسي غايل مونفيس المصنف 23 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 4-6 و7-6 و7-6 في مباراة ماراثونية استغرقت 3 ساعات.