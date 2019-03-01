فيفياني بطلاً للمرحلة الخامسة لطواف الإمارات

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

توّج الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب البلجيكي، بطلاً للمرحلة الخامسة للنسخة الأولى لطواف الإمارات «مرحلة الشارقة»، وتمتد على مسافة 181 كلم.

وحقق الدراج الإيطالي زمناً قدره 4:48:59 ساعات، وجاء الكولومبي فيرناندو غافيريا دراج فريق الإمارات في المركز الثاني، يليه الألماني مارسيل كيتل دراج فريق كاتوشا ألبيسين، والإيرلندي سام بينيت دراج فريق بورا الألماني، ثم الجنوب أفريقي رينارد يانسي فان رينسبورغ، من فريق دايمنشن داتا.

وجاء الألماني فيل بوهوس من فريق البحرين ميريدا سادساً، يليه النرويجي كريستوفر هالفورسن من سكاي البريطاني، ثم الإيطالي يعقوب ماريشكو دراج فريق سي سي سي البولندي، واحتل الهولندي سيس بول من فريق سانويب الألماني، المركز التاسع، والألماني ماكسيمليان ريتشا المركز العاشر.

الانطلاقة

وأعطى الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، شارة الانطلاق للدراجين بالمرحلة الخامسة للطواف من جزيرة العلم، والتي تنتهي في كورنيش خورفكان، وقبيل انطلاقة الطواف، تفقد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، الاستعدادات العامة للطواف، المتمثلة في الأمور اللوجستية من سيارات مصاحبة، وإجراءات الأمن والسلامة.

كما اطلع على المخطط العام للطواف ومراحله المتنوعة، مستمعاً إلى شرح حول سير السباق.

وكافة الجهود المبذولة من فرق العمل المتنوعة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. حضر الانطلاقة كل من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، وسعيد حارب رئيس اللجنة المنظمة لطواف الإمارات، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي.

لا تغيير

وبنهاية المرحلة الخامسة، لم يطرأ أي تغيير على ترتيب العام للزمن، حيث حافظ بريموز روغليتش دراج فريق جامبو فيسما الهولندي على الصدارة بـ 18:54:09 ساعة، واحتل الإسباني أليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفيستار المركز الثاني، بفارق 21 ثانية.

وجاء الفرنسي ديفيد غودو في المركز الثالث، بفارق 38 ثانية، والألماني إيمانويل بوشمان من فريق بورا في المركز الرابع، بفارق 46 ثانية، ثم الهولندي ويلكو كيلدرمان من فريق سانويب الألماني خامساً، بفارق 54 ثانية، والإيرلندي دانيال مارتن من فريق الإمارات في المركز السادس، بفارق 61 ثانية، والهولندي توم دومولين من فريق سانويب في المركز السابع، بفارق دقيقة و4 ثوانٍ.

والإسباني فيكتور دي لا بارتي من فريق "سي سي سي" البولندي في المركز الثامن، بفارق دقيقة و12 ثانية، والبريطاني جيمس نوكس من فريق كويك ستيب البلجيكي في المركز التاسع، بفارق دقيقة و14 ثانية، وحل الإيطالي دافيدي فورمولو من فريق بورا الألماني عاشراً، بفارق دقيقة و15 ثانية.

تتويج

وقام الشيخ صقر بن محمد القاسمي، بتتويج بطل المرحلة الخامسة، الإيطالي إيليا فيفياني، بحضور أسامة الشعفار، فيما توّج عمر البنا مدير طيران الإمارات في الشارقة والمناطق الشمالية وعيسى هلال، السلوفيني بريموز روغليتش من فريق جامبو فيسما بالقميص الأحمر، لمتصدر ترتيب الزمن، الذي يحظى برعاية طيران الإمارات.

وقام سعيد حارب رئيس اللجنة المنظمة العليا لطواف الإمارات، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، بتتويج الروسي ستيفان كوريانوف من فريق غازبروم روسفولو بالقميص الأخضر، لمتصدر ترتيب النقاط، برعاية أدنوك، وتوّج محمد القاسم المدير التنفيذي للعمليات بشركة نخيل.

والعقيد جمعة سالم عبيد بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، الفرنسي ديفيد غودو بالقميص الأبيض، لأصغر متسابق برعاية نخيل، وقام هاشم الهاشمي من طيران أبوظبي، وسعيد المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، بتسليم القميص الأسود الخاص بالسرعة للدراج الروسي ستيفان كوريانوف، برعاية طيران أبوظبي.

أوضح فيفياني أنه كان متشوقاً للفوز بإحدى المراحل، كما تعود في الطوافات السابقة في دبي، وقال: إن الفوز بالمرحلة الخامسة لم يكن أمراً سهلاً، في ظل المنافسة القوية التي وجدها من زميله السابق في فريق كويك ستيب، الكولمبي فيرناندو غافيريا، الذي انتقل إلى فريق الإمارات، إضافة إلى الألماني مارسيل كيتل، الذي يملك بدوره خبرة واسعة في طوافي دبي وأبوظبي.

وأضاف: حسمت الأمر في آخر 30 متراً، واحتجت للاستعانة بكامل قوتي للوصول أولاً إلى خط النهايـة، وكان عليّ الفوز بالمرحلة الثانية في أبوظبي، لكن غافيريا اختطف المركز الأول، واليوم أنا فعلت ذلك.

من جهته، أكد روغليتش أنه، رغم الحفاظ على فارق 21 ثانية بينه وبين فالفيردي، إلا أنه لا يشعر بأن الأمور قد حسمت، لأن المفاجآت ممكنة في مثل هذه المراحل الصعبة، وقال: ما زلنا نعمل بطريقة جيّدة، وكل مرحلة قادمة تكون أصعب من السابقة، لأننا نقترب من النهاية.

معالم

جاء سباق المرحلة الخامسة أقل سرعة من المراحل السابقة، بلغ معدل 40 كم في الساعة على طول المسافة، وتراجع أحياناً إلى 27 كم في بعض المرتفعات، قبل أن يصل إلى 57 كم آخر 25 كم على خط الوصول. انطلقت هذه المرحلة من جزيرة العلم في الشارقة، التي ترمز إلى الإنجازات التي تحققت تحت ظل راية الاتحاد.

وتعد سارية العلم سابع أطول سارية في العالم، شامخة على أرض الجزيرة، إذ يرفرف علم دولة الإمارات عالياً في سماء الشارقة، على ارتفاع 123 متراً، ليكون بذلك عنواناً للعزة والمجد والفخر.

ومن المعالم التي شملها مسار السباق، السوق المركزي بالشارقة، التحفة المعمارية الجميلة، المستمدة من التراث الإسلامي، ويتكون من جناحين رئيسين، لبناية مكونة من طابقين، يتصلان بجسرين ممتدين، ويبلغ عدد المحلات التي يضمها السوق 600 محل، وتم بناؤه في 1978.

وشمل المسار، المدينة الجامعية الأكبر في العالم، والتي تستقطب أكثر من 30 ألف طالب وطالبة، وتمتد على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً، وتضم 20 مؤسسة ذات نشاط متنوع، إلى جانب المعالم السياحية الأخرى، مثل بحيرة خالد والمناطق الجبلية في مليحة وخورفكان، مروراً بإمارة الفجيرة.

صقر القاسمي: مكانة عالمية

أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن تواجد طواف الإمارات في إمارة الشارقة يعد حدثاً مهماً للغاية من أجل إبراز أهم معالم الإمارة الباسمة، والعمل على الترويج لها بما يتناسب مع مكانتها عالمياً، خاصة أنها تتمتع بمناظر وطبيعة خلّابة للغاية.

وأضاف: طواف الإمارات ومنذ الإعلان عنه أصبح عالمياً ويتمتع بهذه الصفة، إضافة إلى إطلاقه في عام التسامح، ويعد أيضاً علامة فارقة في تاريخه وبدايته القوية التي انطلق بها بعد أن تم دمج الطوافات الثلاثة في طواف واحد.

ووجّه الشيخ صقر بن محمد القاسمي شكره لكافة القائمين على الحدث، مؤكداً أن الجميع يبذل أقصى ما لديه حتى يخرج بالصورة المبهرة، التي تشرّف دولة الإمارات وتجعلها سبّاقة دائماً في تقديم وإدارة أقوى وأبرز وأهم الأحداث الرياضية.

شرطة الشارقة: 145 دورية لتأمين السباق

أكد المقدم عبد الرحمن محمد خاطر مدير فرع الإعلام والتوعية المرورية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أنه تم دراسة خط سير السباق بشكل مكثف، وتخصيص 145 دورية وتأمين كافة المناطق التي مرّ بها الطواف، مشيراً إلى غلق كورنيش البحيرة قبل وقت قصير من إعطاء شارة الانطلاق مع تأمين انسيابية بقية الطرق والشوارع لتجنب الازدحام.

وأوضح المقدم عبد الرحمن محمد خاطر، أن هناك دوريات ثابتة وأخرى متنقلة رافقت الطواف، وأن أفراد الشرطة تواجدوا في كل مسارات المرحلة الخامسة بداية من كورنيش الشارقة، ثم شارع الملك فيصل، وشارع الشيخ خليفة.

والمدينة الجامعية، وجسر عود راكان، وشارع مليحة، ثم شارع الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة، وشارع القرن في مدينة كلباء، وكورنيش البحر في مدينة كلباء، والطريق الدائري باتجاه خورفكان. الشارقة - البيان الرياضي

عيسى هلال: الشارقة فخورة باستضافة إحدى مراحل الطواف

أكد عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، أن الإمارة الباسمة فخورة باستضافة إحدى مراحل طواف الإمارات، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجّه بتوفير كل الإمكانات من أجل المساهمة في إنجاح الحدث، وإخراجه بأفضل صورة تليق بالإمارات والشارقة.

وقال: فخامة الاسم تكفي، ونحن سعداء باستضافة طواف الإمارات في مرحلته الخامسة، تم اختيار نقطة الانطلاق بجزيرة العلم، لرمزية المكان، وهذا شرف لنا، وقمنا بتسخير كل الإمكانات من أجل تحقيق النجاح المطلوب، والتحضيرات كانت مستمرة لإنجاح هذه المرحلة منذ 6 أشهر.

وأضاف: المرحلة الخامسة من الساحل إلى الساحل، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وسعداء بتكاتف الجهود لمواصلة النجاحات التي يحصدها طواف الإمارات من جولة إلى أخرى.

وأوضح أن حمل الطواف اسم الإمارات، يمنحه قيمة إضافية، وقال: كل الترتيبات كانت على قدم وساق، ما يهمنا هو سلامة الدراجين، ونجاح السباق الذي حقق العديد من المكاسب للدولة، ويؤكد على أن البيت متوحد، ويعد نقلة نوعية للكوادر في مجال التنظيم، كما نقل صورة جميلة عن كافة إمارات الدولة. الشارقة - البيان الرياضي

«السادسة» تنطلق من عجمان مارينا

تنطلق المرحلة السادسة التي تحظى برعاية «عقارات رأس الخيمة» من منطقة عجمان مارينا وتمتد على مسافة 180 كم وصولاً إلى جبل جيس، وتعطى شارة انطلاق السباق الساعة 12:05 ظهراً، ومن المتوقع أن يصل الدراجون إلى خط النهاية عند الساعة 16:40.

وتتميز المرحلة السادسة بصعوبتها حيث يقطع الدراجون 5% من مسافة المرحلة وسط جبال جيس.