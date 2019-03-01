ربع نهائي «جوليوس باير» للبولو اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تنطلق اليوم مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس جوليوس باير 2019، حيث يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، مباراتين، الأولى تقام في الثانية بعد الظهر، بين أبوظبي ثاني المجموعة الأولى وزيدان ثالث المجموعة الثانية، والثانية في الرابعة عصراً بين فريقي غنتوت ثاني المجموعة الثانية، مع ديزرت بالم ثالث المجموعة الأولى.

وكان فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بفوزه بجميع مبارياته الثلاث، والحال كذلك في المجموعة الثانية، التي تصدرها فريق الحبتور، بقيادة محمد خلف الحبتور. ففي المباراة الأولى، يصعب التكهن بمن سيفوز بالمباراة، نظراً لتقارب مستوى الفريقين، أما المباراة الثانية، فمن المتوقع أن تكون الأقوى، لأن كل فريق قوة لا يستهان بها.