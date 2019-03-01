سلطان بن حمدان يُعلن إطلاق مسابقة «بيرق الإمارات» للهجن

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أعلن الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2019» إطلاق منافسات «بيرق الإمارات» للهجن المفتوح والإنتاج، وتخصيص جائزة كبرى «بيرق» في كل فئة.

وأشاد معاليه بالمبادرات التطويرية المتواصلة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة من أجل تطوير رياضة الهجن.

وقال على هامش المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في الوثبة أمس: إن آلية إطلاق ونظام المسابقة الجديد سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد دراسة ووضع كل التفاصيل المتعلقة بالحدث الذي سيكون حدثاً كبيراً يلبي تطلعات ملاك وعشاق رياضة الهجن في المنطقة بشكل عام.

وتشهد منافسات اليوم الجمعة في ختامي الوثبة 2019 إسدال الستار على منافسات هجن الجماعة بالمهرجان، حيث الصراع على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، للحول والزمول، الرمز الأغلى الذي يسعى من أجله ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

الفترة الصباحية

وتنطلق المنافسات صباح اليوم من خلال 22 شوطاً للحول والزمول لهجن الجماعة، منها 14 في الفترة الصباحية، و8 أشواط في الفترة المسائية التي ستتركز عليها الأنظار، إذ يشهد الشوط الرئيس الأول للحول المحليات الصراع على السيف و2.5 مليون درهم، بينما في الشوط الثاني تتنافس المطايا للفوز ببندقية الزمول المحليات .

بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، أما الشوط الثالث فخصص للحول المهجنات وجائزته سيف و2.5 مليون درهم، فيما تركض المطايا في الشوط الرابع لحصد بندقية الزمول المهجنات.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان الأشواط من الخامس وحتى الثامن لتحديات الحول والزمول من فئة الإنتاج، إذ يحصل الفائز في شوطي الحول المحليات والمهجنات الإنتاج على سيف و2.5 مليون درهم، وفي شوطي الزمول المحليات والمهجنات الإنتاج على بندقية ومليون ونصف درهم.

وكانت هجن الرئاسة قد واصلت تألقها اللافت للنظر في اليوم التاسع للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي يقام في عاصمة ميادين الهجن في الوثبة «ختامي الوثبة 2019» خلال منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، أمس، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

هجن الرئاسة

وسجل شعار هجن الرئاسة حضوراً هو الأبرز في منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ في الفترة المسائية بعد أن سيطرت هجن الرئاسة على أشواط الفترة المسائية، ونالت المراكز الأولى عن جدارة واستحقاق من دون منازع لتحقق العلامة الكاملة بالفوز بـ12 شوطاً.

وانحصر التنافس في منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ بين مضمري هجن الرئاسة العمالقة في عالم سباقات الهجن، محمد عتيق بن زيتون المهيري وعلي بن جميل الوهيبي، إذ تقاسم الثنائي الأشواط فيما بينهما ليؤكد المهرجان على شدة المنافسة بين أبرز المضمرين استعداداً لليوم الأهم والأغلى في ختامي الوثبة غداً والذي يشهد الصراع على نيل أغلى الرموز على الإطلاق وهو سيف صاحب السمو رئيس الدولة.

وقدمت هجن الرئاسة العديد من المطايا القوية من نخب الأصايل والتي ظهرت بشكل جيد للغاية على مدار المنافسات بالكامل لتشكل تحدياً كبيراً أمام بقية المطايا من الشعارات المشاركة في المهرجان.

شواهين وهملول

وكانت البداية مع «شواهين» في شوط الحول المحليات لهجن الشيوخ محققة زمناً 12.11.5 دقيقة.

وفي الشوط الثاني للحول المهجنات سيطرت «شواهين» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري على مجريات الشوط لتنهي السباق في 12.16.2 دقيقة، أما في الشوط الثالث فكان المضمر علي بن جميل الوهيبي على موعد مع الانتصار عن طريق «هملول» الذي حصد ناموس الزمول المحليات بتوقيت 12.39.9 دقيقة، فيما عاد محمد عتيق بن زيتون المهيري في الشوط الرابع للزمول المهجنات ليخطف اللقب بتوقيت 12.5.2 دقيقة.

تفوق

قال محمد عتيق بن زيتون المهيري مضمر هجن الرئاسة إن تفوق شعار المؤسسة العملاقة جاء بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة الهجن، مؤكداً أن الاهتمام والمتابعة المستمرة من الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن كان له دور كبير في التطور الذي شهدته سباقات الهجن خاصة في المهرجان الختامي للوثبة الذي يعد خير ختاميات الهجن في الدولة.