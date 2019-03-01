«الشارقة للمدن المضيفة» جاهزة للاستضافة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

التقى رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص؛ الدكتور طارق سلطان بن خادم برؤساء اللجان الفرعية للاطلاع على آخر الاستعدادات، ومتابعة كافة التجهيزات مع بدء العد التنازلي لاستقبال وفود الدول المشاركة في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، التي ستقام في العاصمة أبوظبي. والتي تستضيفها الدولة في مارس الجاري.

حضر اللقاء أحمد سالم المظلوم المنسق العام للجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة، مع اللجان الفرعية متمثلة في لجنة الأمن والسلامة، واللجنة اللوجستية، وحضور هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، ومديري الفنادق المستضيفة للوفود.