عاصمة التسامح «أبوظبي» تستقبل شعلة الأمل

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أقيم مساء أمس، حفل وصول شعلة الأمل للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 في مطار أبوظبي الدولي بعد رحلتها من أثينا إلى العاصمة الإماراتية على طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر التابعة لخطوط الاتحاد للطيران، الشريك الرسمي للألعاب العالمية .

والتي حملت تصميماً خاصاً لأصحاب الهمم بهدف الترويج للحدث الرياضي والإنساني الأكبر.

شهد حفل وصول شعلة الأمل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، و‎جون نونان، رئيس المرحلة الأخيرة لشعلة الأمل، وعمر صوينع السويدي مدير دائرة المكتب التنفيذي ادنوك.

ومحمد عبدالله البلوكي الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في طيران الاتحاد، وعدد كبير من كبار ضباط وزارة الداخلية، إضافة إلى عدد من رياضيي الأولمبياد الخاص المشاركين في الألعاب العالمية من 14 إلى 21 مارس.

ووصلت الشعلة مطار أبوظبي، حيث جرت مراسم رسمية لاستقبالها من قبل اللجنة المنظمة لذلك برئاسة العميد وليد الشامسي من وزارة الداخلية، ورافق وصول الشعلة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الرسمي، وسط مراسم رسمية نفذها طلبة كلية الشرطة بمصاحبة موسيقى فرقة شرطة أبوظبي، إلى أن وصلت المكان المخصص في موقع الاحتفال الذي أقيم في مطار أبوظبي، حيث ابتدأ حفل استقبال الشعلة الرسمي وإلقاء الكلمات الترحيبية.

تاريخ

من جانبها، وجهت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، الشكر الجزيل لحضوركم معنا اليوم هنا في أبوظبي لنشهد معاً هذه اللحظة التاريخية والمناسبة المهمة. وقالت إنها تشرف بأن تشارك في الاستقبال الرسمي لشعلة الأمل للأولمبياد الخاص، والتي تصل إلى دولة الإمارات والشرق الأوسط للمرة الأولى عبر التاريخ الطويل والمذهل لحركة الأولمبياد الخاص الممتد على 50 عاماً.

وأكدت أن شعلة الأمل تمثل رمزاً عالمياً للتضامن والدمج والاحترام والأخوة والشجاعة والتنوع، فإن وصولها إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة هو مدعاة لإقامة الاحتفالات بهذه المناسبة الرائعة. وأضافت أن الشعلة ستساهم في نشر رسائل البهجة والشجاعة والتكاتف لدى المجتمع الإماراتي بكافة أطيافه.

مشيرة أن ذلك يمنحنا وصول الشعلة إلى أرض دولة الإمارات، إشارة إلى اقتراب موعد انطلاق حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية أبوظبي 2019.

حدث

وقالت وزيرة تنمية المجتمع: تشكل الألعاب العالمية هذه، أضخم حدث إنساني ورياضي يشهده العالم خلال هذا العام. حيث تستعد دولة الإمارات لاستقبال ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة للمشاركة معاً في هذا الحدث الذي يجسد التضامن والدمج والتكاتف ويمثل روح الأولمبياد الخاص.

وأشارت إلى أنه وفي استقبالنا شعلة الأمل، فإننا نعمل على تحقيق أهداف الأولمبياد الخاص والتي تتوافق أيضاً مع رؤية الإمارات 2021، والتي تسعى لبناء مستقبل حافل بالفرص لأصحاب الهمم، ليكون بإمكانهم أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه، وأن يساهموا في المجتمع جنباً إلى جنب مع زملائهم وأصدقائهم وعائلاتهم.

موضحة أن الألعاب العالمية وسيلة ملهمة وقوية لإحداث التغيير الذي ستكون له نتائج إيجابية في كل مكان حول العالم، وليس هناك أدنى شك بأنه سيكون استعراضاً مذهلاً للروح الإنسانية من أجل تضافر جهودنا جميعاً في سبيل بناء مجتمع أكثر تضامناً وتكاتفاً.

انطلاقة

وتنطلق «شعلة الأمل» في جولة تستمر عشرة أيام من 4 إلى 13 مارس، بدءاً من إمارة الفجيرة ومروراً بكافة إمارات الدولة وصولاً إلى العاصمة أبوظبي لتعلن وقتها بداية الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019. ويتولى حمل الشعلة خلال الجولة، فريق «حماة شعلة الأمل»، والمكون من رياضيي الأولمبياد الخاص والمئات من ضباط الشرطة من مختلف أرجاء العالم.

ولتبدأ جولتها لاحقاً وانطلاقاً من حصن الحيل التاريخي في إمارة الفجيرة في تمام الساعة 6:30 صباحاً يوم 4 مارس. وتماشياً مع تقاليد الأولمبياد الخاص، سيتولى فريق «حماة شعلة الأمل»، المكون من ضباط الشرطة، حمل شعلة الأمل في رحلتها في الإمارات وصولاً إلى أبوظبي.

لحظة تاريخية في «الشرق الأوسط» للمرة الأولى

قال خلفان محمد المزروعي، المدير العام للجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: «نشهد اليوم لحظة تاريخية ومناسبة مهمة بوصول شعلة الأمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الأولى منذ تأسيس الأولمبياد الخاص. تمثل شعلة الأمل رمزاً عالمياً للتضامن والاحترام والأخوة والشجاعة».

وأضاف: «ومع استقبالنا شعلة الأمل، فإننا نعمل على تحقيق أهداف الأولمبياد الخاص التي تتوافق أيضاً مع رؤية الإمارات 2021، التي تسعى لبناء مستقبل حافل بالفرص لأصحاب الهمم ليسهموا في بناء المجتمع مع زملائهم وأصدقائهم وعائلاتهم» من جهته، أكد اللواء خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية،.

حرص وزارة الداخلية بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على المشاركة، والتعاون في إنجاح هذا الحدث العالمي، موضحاً: «سنعمل على توفير كل ما من شأنه الإسهام في إنجاح وإبراز هذا البطولة».

اليونان مهد الأولمبياد تشهد إيقاد رمز البطولة

شهدت العاصمة اليونانية أثينا، أول من أمس، حفل إيقاد رمز البطولة، شعلة الأمل للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 في قصر زابيون موطن الألعاب الأولمبية، وشهد الحدث حضور عدد من الضيوف وكبار الشخصيات، إضافة إلى رياضيي الأولمبياد الخاص المشاركين في الألعاب العالمية.

وانطلقت بعد ذلك في رحلة إلى أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث يقام الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية خلال شهر مارس، وهي المرة الأولى التي تصل فيها شعلة الأمل إلى منطقة الشرق الأوسط.

مسار

تظل شعلة الأمل مضاءة خلال رحلتها حول الإمارات؛ إذ يحملها حماة الشعلة ورياضيو الأولمبياد الخاص ضمن مسار مخصص حتى انطلاق حفل افتتاح الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، تتوجه في رحلة لمدة عشرة أيام عبر إمارات الدولة السبع، قبل أن تختتم رحلتها بالوصول إلى حفل الافتتاح الرسمي.

وتتعاون وزارة الداخلية الإماراتية مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019؛ للتنظيم والإشراف الكامل على المسارات الرئيسية والفرعية.

جولة سياحية للشعلة في معالم الإمارات العريقة

تستهل «شعلة الأمل» جولتها من حصن الحيل التاريخي في إمارة الفجيرة 4 مارس الجاري، ثم تتجه بعد ذلك إلى رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة؛ إذ تمضي يوماً في كل إمارة من الإمارات. ومن المقرر أن تزور جبل جيس وواجهة المجاز المائية ونادي الثقة في إمارة الشارقة الذي يولي اهتماماً خاصاً بأصحاب الهمم، ويعد مركزاً تدريبياً لعدد من رياضيي الأولمبياد الخاص في الإمارات.

وفي إمارة دبي ستتواجد «شعلة الأمل» لمدة يومين تزور خلالهما عدداً من أبرز المعالم، مثل برج العرب وبرواز دبي وقرية السيف وفندق أتلانتس، مع إقامة حفل في حديقة البرج يوم 10 مارس المقبل.

وبعد انتهاء زيارة دبي تتوجه الشعلة لقضاء يوم كامل في مدينة العين ومنطقة الظفرة، قبل اختتام مسيرتها في أبوظبي، إذ تزور جامع الشيخ زايد الكبير وصرح زايد المؤسس ومتحف اللوفر - أبوظبي وقصر الحصن، وغيرها من المعالم البارزة في المدينة.