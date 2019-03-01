970 لاعباً في كأس الإمارات للسباحة اليوم

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

تنطلق اليوم في مجمع حمدان الرياضي بطولة كأس الإمارات للسباحة، بمشاركة قياسية وصلت إلى 970 لاعباً ولاعبة من 34 نادياً وأكاديمية خاصة ورصدت أكاديمية سي أس ايه، التي تنظم البطولة لأول مرة العديد من الامتيازات للمشاركين من لاعبين ومؤسسات في الحدث.

وأكد سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة أن وجود هذا العدد الكبير من السباحين والسباحات في بطولة واحدة يؤكد اتساع قاعدة الممارسين للعبة، وهو أمر يصب في النهاية بمصلحة المنتخبات ويعطي الفرصة للاحتكاك بمستويات مختلفة من السباحين، كما أنها فرصة للجهاز الفني للمنتخب لمشاهدة أكبر عدد اللاعبين في مكان واحد قبل فترة قليلة من بطولة الخليج.

وتوجه رئيس الاتحاد بالشكر إلى الأكاديمية المنظمة سي اس ايه، على التسويق الجيد للبطولة وتواجد هذا الكم من السباحين بمكان واحد، مشيراً إلى أنها تجربة جديدة وتحدي للحكام والمنظمين للوقوف أمام بطولة وإنجازها في هذا الوقت بشكل متميز مثلما تعودنا من قبل بمختلف البطولات المحلية والعالمية التي تواجد فيها الحكام وموظفو الاتحاد.

وأكد عبد الرحمن المرشدي مدير البطولة أن الأندية والأكاديميات المشاركة ستشاهد نظاماً جديداً أثناء تواجدها يساهم في تنظيم السباقات والعمل على الإسراع من البطولات، وأوضح أن الهدف من فتح سباقات جديدة في البطولة هو إعطاء الأندية والأكاديميات الفرصة لسباحيها من أجل المشاركة في سباقات مختلفة وخلق أرقام جديدة .

وأكد جمعة المشحوم مشرف رياضة السباحة في نادي الوصل بطل الدولة في رياضة السباحة أن حامل اللقب استعد جيداً للمشاركة في كأس الإمارات حيث يشارك بعدد 95 سباحاً من بينهم أعضاء المنتخبات ، مشيراً إلى أن ناديه يسعىلمواصلة السيطرة على لعبة السباحة وتحطيم الأرقام القياسية وتحويلها جميعاً إلى نادي الوصل،