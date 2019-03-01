مونفيس يصطدم بتسيسيباس في نصف نهائي «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أنهى الفرنسي غايل مونفيس المصنف 23 عالمياً حلم الليتواني ريكارداس بيرانكيس المصنف 113 عالمياً، في بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال البالغ مجموع جوائزها 2.8 مليون دولار والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتغلب مونفيس على بيرانكيس في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في ربع النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-1 و6-7 و6-2 ليضع نهاية لسلسلة المفاجآت التي فجرها اللاعب الليتواني في البطولة بعدما تأهل في الدور الأول على حساب الروسي دانييل ميدفيديف المصنف 15 بمجموعتين دون رد وفي الدور الـ16 على حساب الأميركي دينيس كودلا المصنف 68 بمجموعتين نظيفتين، ويصطدم مونفيس باليوناني تسيسيباس في نصف النهائي.

وتعد مواجهة الأمس بين مونفيس وبيرانكيس، الثانية التي تجمعهما تاريخياً منذ لقاء ربيع العام 2014 حين التقيا في ربع نهائي بطولة بوخارست المفتوحة في مباراة فاز حينها مونفيس بمجموعتين نظيفتين «6-2 و6-3».

واعترف الفرنسي مونفيس أنه كان قريباً من أن يكون إحدى ضحايا بيرانكيس لو لم ينجح في الاستعانة بخبرته في المجموعة الثالثة، وقال: لا أعلم ماذا حدث بالضبط في المجموعة الثانية، لقد لعب بطريقة مختلفة ما جعلني أفقد توازني وارتكب بعض الأخطاء التي استغلها بيرانكيس بشكل مثالي، وبسبب الغضب فقدت التركيز.

وأضاف: حاولت في المجموعة الثالثة استعادة كل طاقتي والتحرك بشكل أسرع على أرضية الملعب، وضرب الكرة بكل قوة، وهو ما قادني لحسم المباراة في النهاية.

بطاقة

من جهة أخرى نجح اليوناني ستيفانوس تسيسيباس المصنف 11 عالمياً من حجز بطاقة نصف النهائي بعدما تغلب على البولندي هوبرت هوركاتز المصنف 77 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-6 و6-7 و6-1 في ساعتين و21 دقيقة، ليضرب موعداً مع الفرنسي غايل مونفيس فيما يلتقي في نصف النهائي الثاني الفائز في مباراة السويسري روجيه فيدرر مع المجري مارتون فوكسوفيتش وبين الفائز في مباراة الكرواتي بورنا كوريتش مع الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

منافسات الزوجي

احتاج الثنائي الهندي بوراف راجا وجيفان نيدونشيزهيان، أمس، لحسم شوط كسر الإرسال والفاصل بواقع «10-8» لضمان انتصارهما على الثنائي المكون من الإسباني فيرناندو فيرداسكو والألماني فيليب كولشرايبر، والعبور إلى الدور النصف نهائي في بطولة «تنس دبي» لمنافسات الزوجي.

وذلك بعد أن شهدت مجموعتا المباراة التي أقيمت على الملعب الفرعي الأول وامتدت قرابة الساعتين، تبادلاً للسيطرة على مجموعتيها، بعد أن حسم الثنائي رادا ونيدونشيزهيان المجموعة الأولى «7-6»، قبل أن يدرك الثنائي فيرداسكو وكولشرايبر التعادل بحسم المجموعة الثانية بالنتيجة ذاتها «7-6».

ويلتقي الثنائي راجا ونيدونشيزهيان في نصف النهائي اليوم، الثنائي المكون من الألماني يان لينارد ستروف والياباني بين مكلاشلان اللذين نجحا مبكراً في حجز مقعدهما لهذا الدور، بفوزهما أول من أمس على الثنائي المكون من النمساوي أوليفر ماراش والكرواتي مات بافيك بواقع مجموعتين دون رد «7-5 و7-5».