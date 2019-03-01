3 مباريات في انطلاقة الجولة 14 لدوري الطائرة

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

تنطلق مباريات الجولة الرابعة عشرة في الدوري العام للكرة الطائرة رجال في السادسة و45 دقيقة من مساء اليوم الجمعة، ويلتقي فيها حتا مع بني ياس والجزيرة مع العين وشباب الأهلي مع الوصل، وتختتم الجولة بعد غدٍ السبت، بمباراتي النصر مع الظفرة والوحدة مع عجمان.

وكانت فرق المقدمة، واصلت لعبة الكراسي الموسيقية للأسبوع الثاني على التوالي، مع نهاية مباريات الجولة الثالثة عشرة يومي الجمعة والسبت الماضيين، بفوز كل من بني ياس والوصل على الجزيرة والنصر بنتيجة واحدة 3-1، وفوز حتا على عجمان 3-2، وقبلها فاز العين على شباب الأهلي 3-0 وخسارة الوحدة من الظفرة 2-3.

ويعتلي العين عرش ترتيب دوري الرجال، بعد الفوز على ضيفه شباب الأهلي 3-0، ووصوله إلى 31 نقطة، وتجمد رصيد شباب الأهلي عند 28 نقطة، ليبقى في المركز الثالث.

بينما تراجع الجزيرة إلى المركز الثاني، بالخسارة 1-3 أمام مستضيفه بني ياس، وتجمد رصيده عند 30 نقطة، في حين، رفع بني ياس رصيده إلى25 نقطة، رابعا.

في الوقت الذي تقدم فيه الوصل إلى المركز الخامس، بوصوله إلى 24 نقطة، بعد الفوز على النصر 3-1، ليحتل النصر المركز السادس برصيد 22 نقطة.