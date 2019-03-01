بن ثعلوب يطمئن على استعدادات الجودو للبطولة العربية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على تنفيذ برنامج الإعداد الخاص بمنتخب الإمارات الأول للمشاركة في بطولة (غراند بري)، التي تقام في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 8 إلى 10 الجاري بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تشهد مشاركة 505 لاعبين ولاعبات من 72 دولة من مختلف دول العالم من بينهم 8 دول عربية.

ويمثل منتخبنا في البطولة فيكتور في وزن تحت 73 كجم، وايفان في منافسات وزن تحت 100 كجم. وأشاد رئيس الاتحاد ببرنامج الإعداد لمنتخب الجودو، وما بذل من جهد تطلعاً لتحقيق الطموحات المرجوة في بطولة الأشقاء في المغرب، على أمل بلوغ منصات التتويج خلال تلك البطولة التي تضم العديد من الدول الأعضاء.

وأوضح الدرعي عقب اجتماعه بالأمين العام للاتحاد ناصر التميمي أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو ، بأن خطة الإعداد متواصلة حتى البطولة، وان الهدف الإعداد المبكر لاستضافة وتنظيم بطولة عام التسامح غراند سلام 2019، خلال الفترة من 25 وحتى 27 أكتوبر المقبل في عاصمة الرياضات العالمية أبوظبي.