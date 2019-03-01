تعاون بين «دبي للثقافة» ونادي دبي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

شاركت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى 2019 المقامة في نادي دبي لأصحاب الهمم من خلال الركن التراثي الذي ضم العديد من الحرف اليدوية، وركن التصوير التراثي، والضيافة والمأكولات التقليدية، وركن الحناء، إلى جانب الورش التدريبية التطبيقية للحرف التراثية، كما ساهمت بإقامة لوحة فنية جدارية تفاعلية للمشاركين من أصحاب الهمم.

كما أَهْدت الهيئة لوحة فنية تخليداً لمشاركتها في البطولة لنادي دبي لأصحاب الهمم، حيث قدمها سعيد محمد النابودة المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي إلى ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم.