«الأولمبية» تشارك في «عمومية الأولمبي الآسيوي» بتايلاند

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادر أمس وفد اللجنة الأولمبية الوطنية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية الـ38 للمجلس الأولمبي الآسيوي والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك على مدار يومين متتاليين.

حيث تستهل أعمالها غداً، وتشهد استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات والتقارير الخاصة بالدورات والاستحقاقات الرياضية على الأصعدة كافة.

ويترأس وفد اللجنة طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة ويرافقه كل من أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية، وبطي العبدولي مدير مكتب متابعة الأداء والتطوير باللجنة.

وتشهد أعمال الاجتماعات الإطلاع على تقارير اللجان المنظمة لدورتي الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020 ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة بمدنية سانيا بالصين.