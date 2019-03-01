مضمار العين يستضيف «يوم شادويل»

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في الخامسة من مساء اليوم، السباق التاسع الذي يتضمن تحدي العين مايل في «يوم شادويل».

ويتألف حفل الأمسية من 7 أشواط بمشاركة 87 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 720 ألف درهم، وذلك برعاية مزارع شادويل وديرنزتاون، العائدة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية. وفي استهلالية حفل الأمسية تتنافس 15 خيلاً على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيل العربية لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، وسينطلق الحدث الأهم والأبرز في الحفل في الشوط الخامس بتحدي العين مايل بمشاركة 12 خيلاً تتسابق لمسافة 1600 متر على جائزة مالية تبلغ 300 ألف درهم.