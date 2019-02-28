شعلة الأمل تصل إلى أبوظبي عاصمة التسامح قادمة من أثينا مهد الأولمبياد

المصدر: وام

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أقيم مساء اليوم حفل وصول شعلة الأمل للأولمبياد الخاص - الألعاب العالمية أبوظبي 2019 في مطار أبوظبي الدولي بعد رحلتها من أثينا إلى العاصمة الإماراتية على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر التابعة لخطوط الاتحاد للطيران الشريك الرسمي للألعاب العالمية والتي حملت تصميما خاصا لأصحاب الهمم بهدف الترويج للحدث الرياضي والإنساني الأكبر.

شهد حفل وصول شعلة الأمل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع و‎جون نونان رئيس المرحلة الأخيرة لشعلة الأمل و عمر صوينع السويدي مدير دائرة المكتب التنفيذي في أدنوك و محمد عبدالله البلوكي الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في طيران الاتحاد و عدد كبير من كبار ضباط وزارة الداخلية إضافة إلى عدد من رياضيي الأولمبياد الخاص المشاركين في الألعاب العالمية من 14 إلى 21 مارس المقبل.

ولدى وصول الشعلة إلى مطار أبوظبي جرت مراسم رسمية لاستقبالها من قبل اللجنة المنظمة برئاسة العميد وليد الشامسي من وزارة الداخلية.

ورافق وصول الشعلة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الرسمي وسط مراسم رسمية نفذها طلبة كلية الشرطة بمصاحبة موسيقى فرقة شرطة أبوظبي إلى أن وصلت المكان المخصص في موقع الاحتفال الذي أقيم في مطار أبوظبي حيث ابتدأ حفل استقبال الشعلة الرسمي والقاء الكلمات الترحيبية.

وتنطلق "شعلة الأمل" في جولة تستمر عشرة أيام من 4 إلى 13 مارس المقبل بدءا من إمارة الفجيرة ومرورا بجميع إمارات الدولة وصولا إلى العاصمة أبوظبي لتعلن وقتها بداية الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

ويتولى حمل الشعلة خلال الجولة، فريق "حماة شعلة الأمل"، والمكون من رياضيي الأولمبياد الخاص والمئات من ضباط الشرطة من مختلف أرجاء العالم، ولتبدأ جولتها لاحقا وانطلاقا من حصن الحيل التاريخي في إمارة الفجيرة في تمام الساعة 6:30 صباحا يوم 4 مارس.

وتماشيا مع تقاليد الأولمبياد الخاص، سيتولى فريق "حماة شعلة الأمل"، المكون من ضباط الشرطة، حمل شعلة الأمل في رحلتها في الإمارات وصولا إلى أبوظبي.

و وجهت معالي حصة بنت عيسى بوحميد الشكر الجزيل للحضور وقالت :" نشهد هنا معا في أبوظبي هذه اللحظة التاريخية والمناسبة الهامة".. وأضافت : " أتشرف بأن أشارك في الاستقبال الرسمي لشعلة الأمل للأولمبياد الخاص، والتي تصل إلى دولة الإمارات والشرق الأوسط للمرة الأولى عبر التاريخ الطويل لحركة الأولمبياد الخاص الممتد على مدى 50 عاما.

وأكدت أن شعلة الأمل تمثل رمزا عالميا للتضامن والدمج والاحترام والأخوة والشجاعة والتنوع وأن وصولها إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مدعاة لإقامة احتفالات بهذه المناسبة الرائعة.

و قالت إن الشعلة ستسهم في نشر أجواء البهجة وقيم الشجاعة والتكاتف لدى المجتمع الإماراتي بجميع أطيافه وأضافت أن وصولها إيذان باقتراب موعد انطلاق حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وأوضحت أن الألعاب العالمية تعد أضخم حدث إنساني ورياضي يشهده العالم خلال هذا العام وتستعد دولة الإمارات من خلاله لاستقبال ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة للمشاركة معا في هذا الحدث الذي يجسد التضامن والدمج والتكاتف ويمثل روح الأولمبياد الخاص.

و قالت معاليها :" باستقبالنا شعلة الأمل فإننا نعمل على تحقيق أهداف الأولمبياد الخاص التي تتوافق أيضا مع رؤية الإمارات 2021، والتي تسعى لبناء مستقبل حافل بالفرص لأصحاب الهمم ليكون بإمكانهم أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه، وأن يساهموا في المجتمع جنبا إلى جنب مع زملائهم وأصدقائهم وعائلاتهم".

ووصفت الألعاب العالمية بأنها وسيلة ملهمة و قوية لإحداث التغيير الذي ستكون له نتائج إيجابية في كل مكان حول العالم.

وقال خلفان محمد المزروعي مدير عام اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 في تصريحات له : "نشهد اليوم لحظة تاريخية ومناسبة هامة بوصول شعلة الأمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى منذ تأسيس الأولمبياد الخاص.. تمثل شعلة الأمل رمزا عالميا للتضامن والاحترام والأخوة والشجاعة".

وأضاف: " و مع استقبالنا لشعلة الأمل فإننا نعمل على تحقيق أهداف الأولمبياد الخاص التي تتوافق أيضا مع رؤية الإمارات 2021 " واصفا الألعاب العالمية بأنها وسيلة ملهمة وقوية لإحداث التغيير الذي ستكون له نتائج إيجابية في كل مكان حول العالم.

من جهته أكد اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية في كلمة خلال الحفل حرص وزارة الداخلية بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على المشاركة والتعاون في إنجاح هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتعاون مع اللجنة المنظمة لرعاية وتنظيم ومتابعة مسار الشعلة التب تجوب الإمارات وصولا على ستاد مدينة زايد لحظة انطلاق الألعاب .

وقال : " يطيب لي أن أتحدث اليكم اليوم و نحن نستقبل شعلة الامل .. في هذه الفعالية العالمية حيث تحتضن الإمارات مرة جديدة إحدى أهم الفعاليات العالمية ذات الطابع الإنساني ، وسنعمل على توفير كل ما من شأنه الاسهام في إنجاح وإبراز هذا البطولة ضمن جهود الدولة في تعزيز مسيرتها الحضارية ، وبكونها عاصمة الامل والتسامح ".

كانت العاصمة اليونانية أثينا قد شهدت أمس حفل إيقاد شعلة الأمل للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 في قصر زابيون موطن الألعاب الأولمبية بحضور عدد من الضيوف وكبار الشخصيات إضافة إلى رياضيي الأولمبياد الخاص المشاركين في الألعاب العالمية .

وانطلقت بعد ذلك في رحلة إلى أبوظبي حيث يقام الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية خلال شهر مارس وهي المرة الأولى التي تصل فيها شعلة الأمل إلى منطقة الشرق الأوسط.

حضر المراسم الرسمية المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمى للأولمبياد الخاص الدولي و خلفان المزروعي مدير عام الألعاب العالمية و ديونيسيز كوديلاس رئيس الأولمبياد الخاص اليونانى و جيورجوس فاسيلياديس نائب وزير الثقافة والرياضة اليوناني و ميشيل كوان الحائزة على ميدالية في التزحلق على الجليد وممثل رئيس وأعضاء مجلس الأولمبياد الخاص الدولي.

و ستظل شعلة الأمل مضاءة خلال رحلتها حول الإمارات إذ يحملها حماة الشعلة و رياضيو الأولمبياد الخاص ضمن مسار مخصص حتى انطلاق حفل افتتاح الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 تتوجه في رحلة لمدة عشرة أيام عبر إمارات الدولة السبع قبل أن تختتم رحلتها بالوصول إلى حفل الافتتاح الرسمي للألعاب العالمية يوم 14 مارس.

وتتضمن رحلة الشعلة زيارة أبرز المعالم الثقافية والسياحية على مسار يجوب قرابة 100 معلم شهير ليحمل معاني إنسانية جمة في الحدث الذي يعقد في "عام التسامح" وتقدم خلاله الإمارات للعالم أجمع نموذجها المتفرد في تمكين أصحاب الهمم وتوفير مختلف أشكال الدعم والرعاية لهم.

وتتعاون وزارة الداخلية مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 للتنظيم والإشراف الكامل على المسارات الرئيسية والفرعية لشعلة الأمل في إمارات الدولة السبع ويتولى حمل الشعلة خلال الجولة فريق "حماة شعلة الأمل"، والمكون من رياضيي الأولمبياد الخاص والمئات من ضباط الشرطة من مختلف أرجاء العالم.

و تستهل "شعلة الأمل" جولتها من حصن الحيل التاريخي في إمارة الفجيرة 4 مارس المقبل ثم تتجه بعد ذلك إلى رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة؛ إذ تمضي يوما في كل إمارة من الإمارات.

و من المقرر أن تزور جبل جيس وواجهة المجاز المائية ونادي الثقة في إمارة الشارقة الذي يولي اهتماما خاصا بأصحاب الهمم، ويعد مركزا تدريبيا لعدد من رياضيي الأولمبياد الخاص في الإمارات.

و في دبي ستتواجد "شعلة الأمل" لمدة يومين تزور خلالهما عددا من أبرز المعالم مثل برج العرب وبرواز دبي وقرية السيف وفندق أتلانتس، مع إقامة حفل في حديقة البرج يوم 10 مارس المقبل.

و بعد انتهاء زيارة دبي تتوجه الشعلة لقضاء يوم كامل في مدينة العين ومن ثم منطقة الظفرة قبل اختتام مسيرتها في أبوظبي إذ تزور جامع الشيخ زايد الكبير وصرح زايد المؤسس ومتحف اللوفر- أبوظبي وقصر الحصن، وغيرها من المعالم البارزة في المدينة.