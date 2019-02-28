ختام بطولة « دبي ماسترز للطيران اللاسلكي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أسدل الستار على بطولة دبي ماسترز للطيران اللاسلكي الحر 2019، والتي شهدت مشاركة 21 دولة، حيث شهد مسرح البطولة بنادي سكاي هب ارسي، بمنطقة الليسيلي بدبي، الجولة الختامية صباحاً، وحفل العشاء مساء، حيث تم تتويج الفائزين وتبادل الهدايا والدروع التذكارية، وتكريم الجهات التي أسهمت في إنجاح الحدث.

وشهدت الفترة المسائية مسك الختام لعرض استعراضي لطائرات الهليكوبتر «الدرون»، الذي يستخدم تقنية حديثة لم تشهدها المنطقة من قبل، فنالت إعجاب واستحسان ودهشة الجميع.

وقد شهد حفل الختام، نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، واللجنة المنظمة، واللجان العاملة، ورؤساء الوفود المشاركة، والطيارون والجهات الراعية.

من جهته، وجه نصر حموده النيادي، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على مكرمته الرائعة التي أشاعت البهجة والسرور.