دولية دبي للسنوكر تدخل مرحلة الحسم

المصدر: Ⅶ دبي- ياسر قاسم

وصلت بطولة دبي الدولية للسنوكر في نسختها الأولى، التي تقام تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر في نادي الاتحاد بالقوز، مراحل حاسمة لتحديد بطل النسخة الأولى السبت المقبل، حيث تأهل 16 لاعباً للدور الثالث من البطولة، التي شهدت مشاركة 64 لاعباً يمثلون 12 دولة، وتم تحديد مواجهات المتأهلين وفقاً الدور الثاني، حيث يتواجه كل من محمد الجوكر ومحمد شريف، علي حسين وأبو سيم، هشام شوقي وعادل محمد، يحي السويدي ومحمد سامي الخياط، وائل طلعت وسيف الكتبي، حبيب صباح وعبد الرحمن سيف، محمد شهاب ومحمد نوير، محمد حسين وجمال عبد الله.

وأسفرت نتائج اليوم الأخير لدور الـ 32، مساء أول من أمس، عن فوز أبو سيم على شريف عز بنتيجة 4-صفر وبنفس النتيجة فاز عبد الرحمن سيف على راشد الشيكلي وعادل محمد على أحمد شهاب 4-3 ومحمد نوير على عيسى السيد 4-2 وسيف الكتبي على عبد الحميد محمد 4-2 ومحمد سامي الخياط على نادر الدوسري 4-1 ومحمد حسين على بدر عبيد بنفس النتيجة وجمال عبد الله على محمود شهاب 4-3.

بطولة

ووصف سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، دولية دبي للسنوكر بالبطولة المميزة، وقال إن مبادرة اتحاد اللعبة في تنظيمها جاءت ترجمة للاهتمام الذي يوليه الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد ورعايته للحدث، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة ظل في نشاط مستمر طوال الفترة الماضية سواء على صعيد المشاركات الخارجية أو تنظيم واستضافة البطولات الإقليمية، وقدم سلطان الجوكر الشكر إلى الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، لرعايته البطولة التي تعد أحد الاستحقاقات المحلية الجديدة بوجه دولي بمشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين في بلادهم.

وقال الجوكر: إن دولية دبي للسنوكر ستكون من البطولات المدرجة في أجندة الاتحاد سنوياً، خاصة أن المشاركة فيها كانت جيدة منذ النسخة الأولى فوصول العدد إلى 64 لاعباً من 12 دولة يمثل نجاحاً كبيراً، لا سيما أن اللاعبين المشاركين يمثلون نخبة نجوم اللعبة في بلادهم، ومن بينهم نجوم منتخبنا الوطني.

وأثنى الجوكر على الترتيبات التي قامت بها اللجنة المنظمة التي تضم محمد عبد الله رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد وخالد الخيلي مدير البطولة، وقال إن المشاركة لها فوائد فنية كبيرة للاعبي المنتخب وزملائهم في الدول المشاركة من واقع التنافس القوي، خاصة بعد الدور الأول والاحتكام للمواجهات المباشرة من دور الـ 32.