فريق شباب الأهلي لكرة اليد يقبض على الصدارة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

جاءت نتائج المباريات الأربع التي أقيمت أول من أمس في الجولة الأولى بالدور الثاني لبطولة الدوري لرجال اليد منطقية كما هو متوقع سابقاً، حيث حافظ فريق شباب الأهلي على تمسكه بصدارة المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة عقب فوزه المستحق بعقر داره على فريق الجزيرة 29/‏20، وواصل فريق الشارقة مطاردة الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة عقب فوزه العريض على فريق العين 36/‏24، واستمر الوصل بمركزه الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 22 نقطة عقب فوزه على فريق الظفرة 29/‏19، والنصر رابعاً برصيد 21 نقطة عقب فوزه على فريق بني ياس 31/‏17، ليستمر العين بمركزه الخامس برصيد 17 نقطة، والجزيرة سادساً برصيد 15 نقطة، والظفرة سابعاً برصيد 13 نقطة وبني ياس ثامناً برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الوحدة الغائب عن الجولة.

وواصل فريق شباب الأهلي مشواره الناجح بالبطولة وحقق الفوز التاسع على التوالي والذي جاء بعقر داره على حساب ضيفه فريق الجزيرة بنتيجة 29/‏20.