«مسابقات اليد» تعدّل برنامج الدوري والكأس

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أجرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد تعديلات على موعد إقامة جولات بطولة الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك لإفساح المجال لنادي الشارقة للإعداد والمشاركة في البطولة الآسيوية للأندية، والتي من المقرر أن تقام في الكويت في الفترة من 20 مارس إلى الأول من أبريل 2019.

وأوضح محمد شريف نائب رئيس اتحاد اليد أنه بالنسبة للدوري العام تم التعديل اعتباراً من الجولة الثالثة عشرة، والتي ستقام حسب التعديل الجديد يوم الجمعة الموافق 5 أبريل المقبل، لتستكمل فرق الدوري العام بعد ذلك منافسات الجولات المتبقية من البطولة أيام الاثنين والخميس والسبت من كل أسبوع لغاية الجولة 18 والأخيرة في الدوري لهذا الموسم السبت الموافق الـ 20 من الشهر ذاته.

وفي الإطار ذاته فقد امتدت تعديلات لجنة المسابقات لتشمل جدول مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة في أدواره الثلاثة الأولى (التمهيدي - الثمانية - قبل النهائي) إلا أن اللجنة قد احتفظت بتاريخ الثالث من مايو 2019 موعداً لختام البطولة، وكذا ختام مسابقات الموسم الرياضي 2018 - 2019 في الوقت نفسه.