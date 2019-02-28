الهاشمي: دعم حمدان بن راشد وراء تألّق ألعاب العميد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

احتفلت شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر بأول إنجاز حققه فريق سيدات النادي بعد عام واحد من إنشاء الفريق بعد فوزه بلقب بطولة الدوري العام لهذا الموسم والذي حققه قبل أيام على حساب فريق سيدات نادي الجزيرة حامل اللقب لخمس سنوات ماضية.

أقيم الاحتفال بقاعة كبار الزوار بصالة راشد بن حمدان في النصر بحضور عبدالرازق الهاشمي رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية ومروان سنكل نائب الرئيس والأعضاء منصور الفلاسي وقاسم محمد، إلى جانب محمد العور المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية في النادي، وحشد كبير من مسؤولي النادي وأسرة كرة اليد بجانب الفريق البطل الذي ضم اللاعبات: علياء راشد، نوف عادل، ابتسام سعيد، خديجة فهد، عائشة علي، أماني حسين، ريم حمزة، نورة سالم، مريم حسن، ميرة عيسى، روضة عيسى، عائشة خالد، أمسيات داوود، والمحترفتان الشقيقتان اماندا، وبرونا ميديروس.

ورافق اللاعبات خلال الاحتفالية نسرين بن درويش مشرفة الفريق، والمدربة السورية خلود صافية والمساعد إبراهيم جاهيش وأخصائية العلاج وفاء خيبر.

تكريم

وخلال حفل التكريم الذي أقيم برعاية شركة برزم للهدايا الفاخرة أشاد عبدالرازق الهاشمي بإنجار سيدات النصر وبفوزهن بدرع دوري السيدات بعد عام واحد فقط من تكوين الفريق، معتبراً الدعم الكبير والمساندة المهمة من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي، وسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النادي وراء الإنجاز الذي حققه الفريق ووراء التفوق والتطور في كافة الألعاب بالنادي.

وأكد الهاشمي مواصلة تقديم الدعم للفريق من أجل مواصلة مشوار تفوقه وتحقيق المزيد من البطولات، وقال: فريق سيدات النصر فريق قوي ومميز يمتلك مجموعة من اللاعبات المميزات.

جدارة

من جانبه، قال مروان سنكل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، إن الفريق أثبت جدارته الذي جاء على حساب فريق يسيطر على جميع البطولات المحلية خلال السنوات الماضية وهو فريق سيدات الجزيرة.

وأضاف شهدت المباراة النهائية قمة الإثارة حرص خلالها فريق سيدات النصر على بذل الجهد والعودة من مدينة العين التي احتضنت مباراة الختام باللقب بعد تعادل الفريقين ذهاباً وإياباً في كل من أبوظبي ودبي.

ورغم التعادل في الوقت الأصلي 20/20، والوقت الإضافي 27/27، وبإصرار لاعبات العميد على الفوز نجحن في حسم الضربات الترجيحية لصالحهن ويفزن باللقب 31/ 29، وبارك سنكل فوز لاعبة النادي أماني حسين بلقب أفضل لاعبة في المباراة.

كما شكر في النهاية شعيب عبدالجليل نائب رئيس شركة برزم على دعمها ورعايتها وتكريمها للفريق.

بدورها، شكرت اللاعبة روضة المنصوري كابتن الفريق الإدارة النصراوية على الاهتمام والدعم الكبيرين بالفريق الذي كان وراء التألق والفوز بأول لقب دوري عام، مؤكدة عزم الفريق بأكمله على إكمال مشوار التميز هذا العام بإضافة الفوز بمسابقة الكأس المقبلة.