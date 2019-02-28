الطلقات البولندية تسقط المصنف الأول

المصدر: Ⅶ دبي-علي الظاهري

شهدت منافسات الرجال في اليوم الثالث من بطولة سوق دبي الحرة للتنس البالغ مجموع جوائزها 2.8 مليون دولار والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مفاجآت من العيار الثقيل أبرزها إسقاط اللاعب الياباني كي نيشيكوري المصنف الأول في البطولة والسادس عالمياً بواسطة طلقات اللاعب البولندي هوبيرت هوركاسيز المصنف 77 على العالم. وجاءت خسارة الياباني بعد أن تغلب عليه منافسه البولندي بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 7-5 و5-7 و6-2 في زمن قدره ساعتين و5 دقائق.

وتأهل اللاعب البولندي إلى ربع نهائي البطولة ليواجه الفائز في المباراة التي جمعت الجورجي ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 11 عالمياً والبيلاروسي إيغور غيراسيموف المصنف 155 على العالم وانتهت في وقت متأخر مساء أمس.

وأعرب الياباني نيشيكوري، عن خيبة أمله بعد الخروج من دور الـ 16، وقال إنه لم يكن في يومه ولم يلعب بصورة مثالية على خلاف منافسه الذي قدم مباراة جيدة قادته إلى الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وأضاف نيشيكوري في المؤتمر الصحفي، إنه مصدوم من الخسارة ولاسيما أنه لا يعرف ماهي الأسباب التي أدت إلى الخروج المبكر من البطولة، مشيراً إلى أنه لم يكن يعاني من الإصابة أو مشكلة صحية أخرى، وحاول التعامل مع الموقف طوال المباراة بصورة إيجابية أملاً في الخروج بنتيجة جيدة.

مفاجآت جديدة

من جهة أخرى، واصل الليتواني ريكارداس بيرانكيس المصنف 113 عالمياً، المفاجآت لليوم الثاني على التوالي بعد إسقاطه اللاعب الأمريكي دينيس كادلا المصنف 68 على العالم بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-1 في زمن قدره ساعة و16 دقيقة.

وحجز بيرانكيس بطاقة العبور إلى دور الـ 8، ليلاقي الفرنسي غايل مونفيس المصنف 23 على العالم والذي تأهل بعد فوزه على حساب القبرصي ماركوس باغدايتس المصنف 128 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2 في ساعة و6 دقائق.

وكان اللاعب الليتواني فجر أول مفاجآت منافسات الرجال بإطاحة الروسي دانييل ميدفيديف المصنف 15 على العالم بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3 في ساعة و29 دقيقة، في دور الـ 16.

حامل اللقب

وأخفق بطل النسخة الماضية الإسباني روبيرتو باوتيستا المصنف 18 عالمياً، في مهمة الدفاع عن لقبه بعد خسارته أمام المصنف 19 عالمياً الجورجي نيكولاز باسيلاشفيلي بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة بواقع «6-7 و6-4 و6-3»، في زمن قدره ساعتين و14 دقيقة.

وفي مباراة أخرى، نجح اللاعب المجري مارتن فكسوفيكس المصنف 35 على العالم في العبور إلى دور الـ 8 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، بعد فوزه على حساب الألماني جان لينارد سترف المصنف 54 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2 في زمن قدره ساعة و14 دقيقة.

أصحاب الهمم يستمتعون بأجواء البطولة

أمضى ما يزيد على 80 طفلاً أوقاتاً ممتعة أمس في ملاعب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وذلك ضمن مشاركتهم في فعالية يوم أصحاب الهمم، وتلقى الأطفال، الذين قدِموا من مركز دبي للتوحد، ومركز دبي للاحتياجات الخاصة، ومركز النور التدريبي، ومركز منازل، ومستشفى الجليلة، وتندر هارتز أرينا، ومركز راشد لأصحاب الهمم، دروساً في التنس.دبي- البيان الرياضي

مدفيديف وبكداديس يشاركان في تحدي الأودي

شارك نجما التنس، الروسي دانييل مدفيديف، والقبرصي ماركوس بكداديس، في لعبة «تحدي أودي»، التي تتطلب ضرب أكبر عدد من كرات التنس، وإدخالها في فتحة السقف والصندوق الخلفي لسيارتي أودي معروضتين في قرية التنس المحيطة باستاد السوق الحرة، الذي يستضيف حالياً بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، والتي تستمر حتى 2 مارس. دبي – البيان الرياضي