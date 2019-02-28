صفوت: محمد صلاح ملهم الرياضيين المصريين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد المصري محمد صفوت المصنف 218 عالمياً، والذي ودع بطولة سوق دبي الحرة للتنس البالغ مجموع جوائزها المالية 2.8 مليون دولار وتقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مواطنه النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، هو مصدر إلهام لجميع اللاعبين في مصر ليس على مستوى كرة القدم وحسب وإنما في جميع الألعاب والرياضات الأخرى، معرباً عن سعادته بتألق اللاعب المصري وسط أسماء عالمية.

وأضاف صفوت الذي شارك ببطاقة دعوة في البطولة، أن اللاعب المصري يعاني من قلة الدعم في بلده من الجهات المسؤولة، وقال إن النجم محمد صلاح صنع نجوميته بنفسه، واستطاع الوصول إلى العالمية، مشيراً إلى أن نجم ليفربول ثابر من أجل خوض تجربة الاحتراف في الخارج بعد أن حظي بدعم متواضع في بدايته المبكرة من إحدى شركات المشروبات الغازية.

وخرج اللاعب المصري مرفوع الرأس من البطولة بعد الخسارة بصعوبة أول من أمس أمام اللاعب القبرصي ماركوس باغداتيس المصنف 128 على العالم بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-4 و3-6 و4-6 في ساعة و55 دقيقة.

أحداث كبيرة

وأعرب صفوت عن سعادته بالمشاركة في بطولة بحجم سوق دبي الحرة للتنس، وقال: أنا لا ألعب في مثل هذه الأحداث الكبيرة كل أسبوع، وحرصت على استثمار الفرصة الفريدة من نوعها باعتبارها محطة مهمة قبل المشاركة في البطولات المقبلة، كما أشعر بالسعادة لتواجد العديد من الأصدقاء من حولي إلى جانب مدربي المتواجد معي.

وأشاد اللاعب المصري بأجواء المباراة التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً مما أضاف طعماً مختلفاً ورونقاً خاصاً للمباراة على حد تعبيره، مشيراً إلى أن صخب الجماهير ألهب حماسه على عكس المباريات التي يسودها الصمت.

ساحة عالمية

وأضاف صفوت، أن اللاعب المصري في مختلف الألعاب، يسعى إلى تعزيز حضوره على الساحة العالمية، ويحرص على تطوير نفسه من أجل النهوض بالرياضة المصرية عموماً خاصة وأن هناك جيلاً واعداً من اللاعبين ينتظر الفرصة ليس على مستوى التنس وحسب، وإنما على مستوى جميع الرياضات الأخرى.

وأشار صفوت إلى أن الجميع يتطلع في رياضة التنس إلى التواجد ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في التصنيف العالمي، ولكن من الخطأ التفكير في التصنيف في الوقت الراهن، والأجدر هو التركيز على المشاركات من أجل تحقيق أفضل النتائج والمحافظة على المستوى والارتقاء به إلى الأعلى، مشدداً على أهمية معالجة جميع الأخطاء والتعلم من أجل الوصول إلى الهدف النهائي بالنسبة له.

مباراة جيدة

وأكد اللاعب المصري أنه راض عن الأداء الذي قدمه في المباراة، وقال: كانت مباراة جيدة بصورة عامة، لا أستطيع أن أقول بأنها سيئة، واجهت بعض الثغرات في منطقة الوسط خاصة بعد الانتهاء من المجموعة الأولى، ولكن أشعر بالرضا عن تحسن الأداء بشكل متصاعد، مما يبشر بتحقيق نتائج أفضل في الفترة المقبلة. وتابع: لقد قمت بإنجاز 85% من العمل، قاتلت حتى اللحظة الأخيرة ولم استسلم، كانت لدي فرصة للعودة ولكن عامل الخبرة حسم المواجهة لصالح المنافس.

وعن امتداد المباراة إلى 3 مجموعات والخسارة بصعوبة، قال صفوت إنه حاول مجاراة المنافس، واستطاع العودة إلى المباراة، وحافظ على النقاط إلا أن المواجهة ابتسمت في الأخير للطرف الآخر.

وجهة مقبلة

قال اللاعب المصري محمد صفوت إنه بعد نهاية مشاركته في بطولة سوق دبي الحرة للتنس سيغادر إلى الصين وسيمكث فيها لثلاثة أسابيع في إطار تحضيراته لموسم التنس على الملاعب الرملية.