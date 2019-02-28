شرطة عجمان تناقش سبل التعاون استعداداً لأكبر حدث إنساني

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

استضاف اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان اللجنة التوجيهية للأولمبياد الخاص 2019 بعجمان لمناقشة استضافة برنامج المدن المضيفة في إمارة عجمان، كأكبر برنامج للتبادل الثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت مظلة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني وآلية التنظيم والاستضافة، بحضور العقيد محمد خلفان القمزي مدير إدارة الخدمات المساندة.

رحب قائد عام شرطة عجمان بفاطمة المسافري رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة مشيداً بجهودهم المبذولة في التنسيق مع الأطراف المعنية باستضافة برنامج المدن المضيفة بإمارة عجمان.

من جانبها شرحت فاطمة المسافري برنامج المدن المضيفة الذي يركز على تمكين أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية من خلال قوة الرياضة، والذي يستضيف 10 وفود رياضية من 10 دول خلال الفترة 8-11/‏3/‏2019، كما استعرضت خط سير الوفود منذ وصولهم إلى عجمان، مروراً بالفعاليات المصاحبة لزيارتهم وحتى مغادرتهم إمارة عجمان متوجهين إلى إمارة أبوظبي.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي على جاهزية الشرطة لتأمين زيارة الوفود وتنقلها داخل الإمارة، من خلال نشر الدوريات المرورية وتأمين حركة السير بما يضمن حركة سلسة لمركبات الوفود، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية بالاستضافة لضمان نجاح البرنامج.

وفي ختام الزيارة قدمت اللجنة التوجيهية للأولمبياد الخاص هدية تذكارية لقائد عام شرطة عجمان من منتخب الإمارات لأصحاب الهمم المشارك في البرنامج.