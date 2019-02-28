صور أصحاب الهمم تزين طائرة «الاتحاد »

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أقامت الاتحاد للطيران، الشريك الرسمي للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، حفلاً خاصاً في حظيرة طائراتها في الاتحاد للطيران الهندسية للكشف عن التصميم الخاص الذي ستحمله إحدى طائرتها ترويجاً للأولمبياد الخاص الذي سيقام بين 14 و21 مارس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتم الكشف عن التصميم الخاص وسط حماس رائع أبداه اللاعبون الأربعة الذين حضروا لرؤية صورهم مطبوعة على طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر، وهم عمر الشامي المشارك عن فئة السباحة، وحمدة الحوسني المشاركة عن فئة الجري، وصالح المري ومريم الحوسني المشاركون عن فئة رياضة البولينغ.

وقام بوضع هذا التصميم الخاص بالاتحاد للطيران وتمت عملية تطبيقه من قبل تقنيي الاتحاد في منشآت الاتحاد للطيران الهندسية في أبوظبي.

وسيشارك هذا العام عمر الشامي، السبّاح الإماراتي اليافع والبالغ من العمر 15 عاماً، والذي شعر بفرحة عارمة عند رؤية صورته على الطائرة. وقد فاز الشامي سابقاً بثلاث ميداليات ذهبية، وخمس فضيات وخمس برونزيات خلال مشاركته في الأولمبياد الخاص وغيرها من المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق الإماراتي في 2015، ويأمل زيادة عدد ميدالياته خلال الشهر المقبل.

وقال عمر: «كوني رياضياً من أصحاب الهمم، فأنا فخور بالتعاون مع الاتحاد للطيران خلال حملة تصميمها الجديد بمناسبة الأولمبياد الخاص. هناك قيمة هائلة للتأثير الإيجابي الذي تحققه هذه الشراكات الهادفة بالنسبة لأصحاب الهمم، وآمل أن تحذو حذوها الشركات الأخرى في العالم».

فخر

صرح روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «نحن فخورون لدعم الأولمبياد الخاص اعترافاً بأهمية هذه الألعاب ونأمل أن تحمل هذه الطائرة مع تحليقها في مختلف أنحاء العالم، رسالة أمل وتضامن تعكس روح عام التسامح في أبوظبي».