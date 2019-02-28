منتخبنا يتألق في «دولية فزاع لقوى أصحاب الهمم»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

انتهى اليوم الثالث من منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، الجائزة الكبرى – دبي 2019، ولم تنتهِ معه الإنجازات والأرقام العالمية التي يسجلها أبطال الإرادة والعزم في كل مضمار من مضامير البطولة، وحصد لاعبو منتخبنا الوطني ميداليتين فضيتين في اليوم الثالث للبطولة، أولها كانت لمحمد قايد الحمادي في سباق 400 متر كراسي متحركة، ليرفع رصيده إلى فضيتين، بعد تحقيقه الأولى في منافسات اليوم الأول في سباق 100 متر كراسي متحركة، وكانت الفضية الثانية من نصيب مريم الزيودي في رياضة رمي القرص سيدات، التي تصدرت مجموعتها التونسية أروى تليلي.

كما حقق أصحاب الهمم رقمين عالميين جديدين في البطولة، سجلها كل من التونسية أروى تليلي في رياضة رمي القرص سيدات فئة f41، برمية حققت (34.68 متراً)، واللاعب توم هابشيد من لكسمبورغ في رياضة رمي الكرة الحديدية للرجال فئة f63، برمية وصلت إلى (14.97 متراً)، كما حققت اليابانية أنجو فورويا رقماً آسيوياً في سباق 1500 متر سيدات فئة T20، حيث قطعت المسافة بزمن (4.48.66 دقائق).

تتويج

تربع المنتخب الجزائري على عرش صدارة البطولة حتى الآن، بـ 18 ميدالية (تسع ذهبيات، خمس فضيات وأربع برونزيات)، وقدم لاعبو المنتخبات العربية، متمثلة بتونس (3 ذهبيات) والبحرين (3 ذهبيات) والسعودية (ذهبيتان) والعراق (ذهبيتان) وسوريا (ذهبيتان) والكويت ومصر (بذهبية لكل منهما)، أداء رائعاً في البطولة، محققين 23 ذهبية، ما يعتبر إنجازاً لهؤلاء اللاعبين وبلدانهم.