أبوظبي تستقبل« شعلة أمل» الألعاب العالمية اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن

تصل شعلة الأمل اليوم إلى مطار أبوظبي الدولي، في السادسة والنصف، إيذاناً لانطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 للمرة الأولى في الشرق الوسط، والتي تنطلق من 14 وإلى 22 مارس المقبل، وقد جرت المراسم الرسمية لشعلة الأمل فوق جبال أولمبيك في ساحة معبد زابيون بالعاصمة اليونانية أثينا كما هو متبع في تنفيذ الطقوس التاريخية التي استخدمت في إيقاد شعلة الألعاب الأولمبية، وبعد أن تقام المراسم الرسمية في حضور عدد من الشخصيات العالمية واليونانية، يتم الجري بالشعلة في شوارع العاصمة أثينا يحملها لاعبو الأولمبياد الخاص ومن بينهم الشيخة شيخة القاسمي، بعدها تأخذ الشعلة طريقها إلى العاصمة أبوظبي.

وتنطلق "شعلة الأمل" تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في جولة تستمر عشرة أيام من 4 إلى 13 مارس، بدءاً من إمارة الفجيرة ومروراً بكافة إمارات الدولة وصولاً إلى العاصمة أبوظبي وحتى الافتتاح الرسمي للمنافسات 14 مارس المقبل.

وستشرف وزارة الداخلية، على مسارات الشعلة في إمارات الدولة السبع وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وستنطلق الشعلة عبر إمارات الدولة مروراً بأهم معالمها السياحية والثقافية والتراثية لتنقل صورة للعالم عن نهضة الإمارات وتقدمها وحرصها على تعزيز التعاون والتقاء شعوب العالم بأمن وسلام واطمئنان، وستجوب قرابة 100 معلم شهير، ليحمل معاني إنسانية جمَّة وداعية لجميع مواطني ومقيمي الدولة للمشاركة في الحدث الرياضي والإنساني الأكثر تضامناً في العالم.

وسَتُنظم مراسم الجري بالشعلة بالتنسيق ما بين وزارة الداخلية واللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وذلك لضمان إيصال رسالتها السامية بطريقة آمنة ومتميزة تعكس عراقة الدولة في التنظيم وحرفيتها في الاستضافة لأهم الأحداث الإنسانية والرياضية على الساحة العالمية، ليحظى الجميع بفرصة مشاهدة الشعلة التي ستنتقل في أرجاء الدولة.

ويتولى حمل الشعلة خلال الجولة، فريق "حماة شعلة الأمل"، والمكون من رياضيي الأولمبياد الخاص والمئات من ضباط الشرطة من مختلف أرجاء العالم، وعقب وصولها إلى مطار أبوظبي الدولي، تنطلق من حصن الحيل التاريخي في إمارة الفجيرة في تمام الساعة 6:30 صباحاً يوم 4 مارس، بعدها تتجه نحو رأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان، والشارقة، حيث تمضي يوماً بزيارة كل واحدة من الإمارات الأربع، لتشمل مناطق مثل جبل جيس، ثم تصل إلى واجهة المجاز المائية، ونادي الثقة في إمارة الشارقة الذي يولي اهتماماً خاصاً بأصحاب الهمم ويمثل مركزاً تدريبيًا لعدد من رياضيي الأولمبياد الخاص في الدولة.

وفي دبي، ستتواجد "شعلة الأمل" لمدة يومين تزور خلالهما عدداً من أبرز المعالم مثل برج العرب، وبرواز دبي، وقرية السيف، وفندق أتلانتس، مع إقامة حفل في حديقة البرج يوم 10 مارس، وبعد انتهاء زيارة دبي، تتوجه الشعلة لقضاء يوم كامل في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة قبل اختتام مسيرتها في أبوظبي، حيث تزور جامع الشيخ زايد الكبير، وصرح زايد المؤسس، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن وغيرها من المعالم البارزة في المدينة.

ووجهت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الدعوة لأفراد المجتمع لمشاهدة "شعلة الأمل" في كل محطة من محطات رحلتها، حيث يقام حفل خاص في نهاية كل يوم في الإمارة التي تستضيف الشعلة بحضور أفراد المجتمع للاحتفال معاً بالتضامن والتكاتف والدمج، وهي الرسائل التي يسعى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية وشعلة الأمل لنشرها في كل مكان.