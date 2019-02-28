القبيسي: لا غنى عن الخبرة في البولينغ

المصدر: Ⅶ دبي - علي شدهان

أهدى محمد خليفة القبيسي، رئيس مجلس إدارة اتحاد البولينغ، حصاد منتخب الإمارات الأول في البطولة العربية التاسعة للرجال والخامسة للسيدات التي اختتمت مؤخراً في مصر بالحصول على وصافة الترتيب العام بثلاث ميداليات، ذهبية وفضيتان، إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، منوهاً إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن جهود لاعبي الخبرة، سيد إبراهيم الهاشمي وشاكر علي وحسين السويدي في أي مشاركة قادمة للمنتخب الوطني إلى جانب جهود اللاعبين الشباب، معتبراً المزج بين الخبرة والشباب، أمراً لا بد منه في البناء للمستقبل، مشدداً على أن النتيجة تعد إنجازاً كبيراً في ضوء الظروف التي واجهت مراحل إعداد المنتخب قبل المشاركة في البطولة العربية، مشدداً على أن جهود اتحاده متواصلة من أجل بناء جيل من الخبرة والشباب، مشدداً على أنه لا غنى عن مزيج الخبرة والشباب في «بولينغ الإمارات».

شكر

ووجه القبيسي الشكر إلى الهيئة العامة للرياضية برئاسة معالي محمد خلفان الرميثي، مثنياً على دور مجلس إدارة الاتحاد، وجهود رئيس وأعضاء البعثة، وحرص اللاعبين على العودة إلى الوطن بنتيجة تثلج صدور الجميع، مشيداً بعزيمة وحرص صاحب الخبرة سيد إبراهيم الهاشمي وتفانيه في حصد 3 ميداليات.