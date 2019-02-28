«ستورمز أبوظبي» بطل دوري هوكي الجليد

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

توج فريق «ستورمز أبوظبي»، بلقب بطل النسخة التاسعة من دوري الإمارات لهوكي الجليد، للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد فوزه المستحق على فريق «مايتي كملز»، في ذهاب وإياب نهائي الدوري بنتيجة 6-2، وسلم الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وهامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد كأس الدوري لقائد فريق «ستورمز»، جمعة الظاهري، والميداليات الذهبية للاعبي الفريق، كما سلم الميداليات الفضية لوصيف بطل الدوري فريق «مايتي كاملز».

إنجاز

من جانبه، هنأ هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، الفريقين على المستوى الفني في ختام دوري الإمارات لهوكي الجليد، كما بارك لفريق «ستورمز أبوظبي»، الفوز بكأس الدوري، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس الاتحاد، رئيس نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، على هذا الإنجاز الرياضي، موضحاً أن رياضة هوكي الجليد، تشهد تطوراً كبيراً في الإمارات، مبيناً أن فريق ستورمز استحق الفوز بجدارة، نظراً للمجهود الذي بذله اللاعبون خلال المنافسة، والذي يضم نخبة من اللاعبين المواطنين، والذين يمثلون المنتخب الوطني لهوكي الجليد، مثمناً دور المدرب المناسب، الذي ساعد في تطوير المستوى الفني للفريق، والذي قدم لقاء قوياً، فيه متعة وتحدٍ كبيران من الفريقين.

وكانت منافسة النسخة التاسعة من دوري الإمارات لهوكي الجليد قد عرفت إثارة ومنافسة قوية من الفرق المشاركة ، كما حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة ساهمت في رفع مستوى التنافس بين الفرق المشاركة.