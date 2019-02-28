علي الأميري: إنجاز شباب السلة يُحسب للإدارة

المصدر: Ⅶ الشارقة - ياسر قاسم

أكد علي الأميري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة ومشرف كرة السلة بالنادي، أن فوز فريق الشباب بالنادي بلقب الدوري العام واحتفاظه بالدرع للموسم الثاني على التوالي، نتاج عمل إداري يقوم به النادي بقيادة سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية في النادي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن إدارة النادي تولي أهمية لكل الألعاب الرياضية في النادي، مما نتج عنه نتائج متميزة امتداداً لما حققته فرق النادي الموسم الماضي.

وقال، إن كرة السلة بالنادي تسير بشكل جيد، وفريق الشباب جزء من هذه المنظومة، وأشاد الأميري بلاعبي الفريق بما أظهروه من التزام ببرنامج التدريبات، مما ساعد الفريق على التغلب على الظروف الصعبة المتمثلة في غياب بعض عناصره الذين التحقوا بالخدمة الوطنية، وقدم الشكر إلى إدارة الخدمة الوطنية للسماح بمشاركة اللاعبين محمود وسيم ومحمد عبد الرحمن في المباراة النهائية، مما كان له الأثر في الفوز الذي حققه الفريق على مضيفه ومنافسه النصر بنتيجة «78-67»، أول من أمس، في ختام المسابقة ليحل النصر وصيفاً وشباب الأهلي ثالثاً بعد فوزهما على بني ياس الرابع بنتيجة «85-42».