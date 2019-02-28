13.5 مليون درهم حصيلة مزاد الهجن العربية الأصيلة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

اختتم مساء أول من أمس، مزاد الهجن العربية الأصيلة، الذي نظمته المجموعة العلمية المتقدمة في نسخته الرابعة والعشرين، بالتعاون مع اتحاد سباقات الهجن، على مدار يومين، بمشاركة عدد كبير من المزايدين من ملاك الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبلغت حصيلة المزاد 13 مليوناً و500 ألف درهم، قيمة بيع 65 حاشياً من أجود سلالات الهجن التي قدمتها المجموعة.

وبلغت أعلى قيمة للحشاوين خلال المزاد، بكرة تنحدر من الأب الشامخ والأم الشهامة، التي انتقلت ملكيتها إلى المزايد سهيل العامري بسعر 1 مليون و200 ألف درهم.

من جهته، وجه خليفة عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتقدمة، الشكر لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، على التعاون الدائم، والذي يصب في مصلحة رياضة سباقات الهجن، مؤكداً أن مزاد المجموعة يمثل أحد أعرق مزادات المنطقة، وحقق نجاحات طيبة على مدار سنوات طويلة، لما يتميز به من طرح حشاوين من أقوى السلالات في عالم سباقات الهجن.

وأشار إلى أن إنتاج المجموعة العلمية، بات له قيمة كبيرة في تقديم أفضل سلالات الهجن، التي حققت إنجازات في ميادين السباقات، خصوصاً أن العديد من إنتاج المجموعة، حققت ألقاباً في ختامي الوثبة في سن الحقايق الإنتاج، وحصولها على الرموز، بالإضافة إلى رمزين في منافسات اللقايا، ما منح ملاك الهجن ثقة كبيرة في إنتاج المجموعة خلال السنوات الماضية.