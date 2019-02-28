حمدان بن محمد يشهد فوز العاصفة بكأس الثنايا الأبكار

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ محمد صادق

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت أمس بعاصمة ميادين الهجن في الوثبة بأبوظبي، ضمن فعاليات اليوم الثامن من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2019»

وشهد سموه تتويج هجن العاصفة بأغلى الرموز بعدما انتزع الشعار العملاق أول رموز الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم بالميدان الغربي بالوثبة، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، وسموالشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، بالإضافة إلى جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتواصلت المنافسات القوية بين الشعارات الكبرى خلال أشواط سن الثنايا من أجل حصد الناموس وانتزاع الرموز الغالية في المهرجان، حيث نجحت هجن العاصفة في حصد أول رموز الثنايا، فيما واصلت هجن الرئاسة تألقها اللافت للنظر في المهرجان واستطاعت حصد ثلاثية «هاتريك» ليحقق الشعار الأحمر ثالث «هاتريك» له حتى الآن في المهرجان.

وكانت بداية الرموز مع «إنجاز» لهجن العاصفة التي نجحت بقيادة المضمر غياث الهلال في التتويج بكأس الثنايا الأبكار المحليات بعد أن قدمت أداءً قوياً لتعانق الرمز الغالي، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، إذ تمكنت «إنجاز» من الفوز بلقب الشوط الرئيس الأول عن جدارة واستحقاق بعدما قطعت مسافة الشوط البالغة 8 كلم في توقيت زمني قدره 11.53.00 دقيقة، متفوقة على «شواهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري التي احتلت المركز الثاني بتوقيت 11.55.07 دقيقة.

وسيطر شعار هجن الرئاسة على أشواط الرموز الثلاثة التالية بعدما نجح شعار الإنجازات في التتويج برموز الجعدان المحليات والأبكار والجعدان المهجنات، إذ شهد الشوط الرئيس الثالث سيطرة واضحة لهجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى عبر المضمر الواثق محمد عتيق بن زيتون المهيري، الذي قدم القعود «الغزال» الذي حسم لقب الشوط لمصلحته بتوقيت 12.08.08 دقيقة، ليحصد بندقية الجعدان المحليات و400 ألف درهم.

وفي الشوط الرئيس الثالث أعلنت «الشاهينية» بقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري عن نفسها بقوة بعد فوزها بكأس الثنايا الأبكار المهجنات مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 11.54.06 دقيقة، وبفارق 4 ثوان عن «الظبي» لهجن العاصفة التي احتلت المركز الثاني، فيما جاءت «شواهين» لهجن الرئاسة في المركز الثالث بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري.

وأهدى «هملول» بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي شعار هجن الرئاسة الرمز الثالث «هاتريك» في آخر أشواط الرموز لسن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ بعد أن حلق ببندقية الجعدان المهجنات، إذ لم يحسم لقب الشوط إلا في الأمتار الأخيرة بعد أن عبر «هملول» خط النهاية أولاً بتوقيت 12.04.4 دقيقة، بفارق جزأين من الثانية عن «شاهين» الذي احتل المركز الثاني

9 ألقاب

فرضت هجن العاصفة سيطرتها الواضحة على أشواط الفترة الصباحية من منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي جرت أمس بالميدان الغربي بالوثبة، على مدار 14 شوطاً لمسافة 8 كلم.

ونجح شعار هجن العاصفة في انتزاع ناموس 9 أشواط في الفترة الصباحية وسط تألق من مضمر الشعار الأزرق غياث الهلالي الذي قدم العديد من المطايا القوية التي أثبتت حضورها بشكل مميز خلال المنافسات.

وكانت البداية مع هجن الرئاسة عن طريق «هملولة» بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي التي انتزعت ناموس الشوط الأول للثنايا الأبكار محليات، وذلك بعد أن قطعت مسافة الشوط البالغة 8 كلم في 12:17:0 دقيقة.

وبدأت العاصفة سيطرتها من الشوط الثاني وحتى الشوط الخامس، إذ افتتحت هجن العاصفة أول القابها مع «الشاهينية» بقيادة المضمر غياث الهلالي، في الشوط الثاني المخصص للأبكار المهجنات وعبر خط النهاية بتوقيت قدره 12:18:9 دقيقة، وواصلت هجن العاصفة حضورها القوي بعد فوز القعود«شاهين» بقيادة المضمر المتألق غياث الهلالي بعد أن تفوق على منافسيه في الشوط الثالث المخصص للجعدان المحليات بتوقيت قدره 12:25:06 دقيقة. بينما حقق «شاهين» اللقب الثالث على التوالي لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي بفوزه بناموس الشوط الرابع المخصص للجعدان المهجنات بتوقيت زمني قدره 12:23:3 دقيقة.

وأهدت «الشاهينية» هجن العاصفة اللقب الرابع بفوزها بالشوط الخامس المخصص للثنايا الابكار المحليات. وعادت هجن الرئاسة للمشهد في الشوط السابع المخصص للثنايا جعدان محليات وتصدر «هملول» بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي وتفوق على منافسيه بتوقيت قدره 12:48:0 دقيقة، وذهب ناموس الشوط الثامن للجعدان المهجنات إلى شعار العاصفة مع «شاهين» بقيادة المضمر غياث الهلالي وقطع مسافة الشوط بتوقيت قدره 12:33:0 دقيقة، وأهدت «الوثبة» هجن الرئاسة النقطة الثالثة مع المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي وفازت بناموس الشوط التاسع بعد أن وصلت إلى خط النهاية متفوقة على منافساتها بتوقيت قدره 12:18:0 دقيقة.

وأحرزت هجن العاصفة النقطة السادسة عبر «الشاهينية» بقيادة المضمر غياث الهلالي في شوط الأبكار مهجنات بعد أن كانت أولى الواصلات إلى خط النهاية في الشوط العاشر بتوقيت قدره 12:14:0،وظهرت هجن زعبيل في المشهد مع«شاهين» والمضمر راشد محمد سعيد بن مروشد وفاز بالشوط الحادي عشر المخصص للجعدان المحليات، متفوقاً على منافسيه بتوقيت قدره 12:39:0 دقيقة.

تألق

واصلت هجن العاصفة تألقها وحصدت النقطة السابعة مع القعود «شاهين» مع المضمر غياث الهلالي وتوجت بناموس الشوط الثاني عشر بتوقيت قدره 12:28:05 دقيقة، وأهدت البكرة «هملولة» شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أول ألقاب الشعار في الشوط الثالث عشر المخصص للأبكار المحليات بقيادة المضمر سعيد محمد بن مروشد بتوقيت زمني قده 12:08:0 دقيقة، واختتمت هجن العاصفة تفوقها في الشوط الرابع عشر والأخير ووصلت إلى النقطة الثامنة بتتويج«الشاهينية» بقيادة المضمر غياث الهلالي بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت قدره 11:58:3 دقيقة