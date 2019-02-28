محمد بن راشد: الرياضة ركن مهم من أركان النهضة التنموية

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي، و«وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الرياضة تشكّل ركناً مهماً من أركان النهضة التنموية الشاملة في دولة الإمارات، مع تواصل جهود تطوير البنية الأساسية الرياضية في مختلف ربوع الدولة، وإيجاد الساحات اللازمة لتشجيع المجتمع الإماراتي على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وكذلك من خلال الفعاليات الرياضية العالمية التي تنعقد منافساتها على أرض الإمارات، مستقطبة مشاركات واسعة من مختلف أنحاء العالم، بما يؤكد المساهمة في دعم مسيرة الرياضة العالمية عبر اهتمام الدولة بتوفير كافة المقومات التي تكفل نجاح تلك الفعاليات وخروجها على أفضل وجه ممكن.

جاء ذلك خلال متابعة سموه لجانب من منافسات النسخة الأولى لــ «طواف الإمارات» في منطقة محمية المرموم في دبي، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من الطواف «مرحلة بلدية دبي» لمسافة 205 كم، والتي تعد الأطول بين المراحل السبع للطواف، حيث تعرّف سموه على مسار السباق خلال تلك المرحلة التي كانت انطلاقتها من منطقة جزيرة النخلة جميرة، وتُختتم في منطقة حتّا، مروراً بمنطقة ميدان المرموم، ثم دبي أوتودروم، وبحيرة المرموم، بعدها صخرة فوسيل، وجبل الحجار، وقرية حتا التراثية، ثم وادي هوب، وتختتم في سد حتّا.

رافق سموه خلال متابعة السباق معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

وتوّج الأسترالي كاليب ايوان دراج فريق لوتو سودال البلجيكي بطلاً للمرحلة الرابعة للطواف التي تعرف باسم «مرحلة بلدية دبي» وتمتد على مسافة 197 كلم.

وحقق الدراج الأسترالي زمناً قدره 4:27:07 ساعات وجاء الإيطالي ماتيو موشيتي دراج فريق تريك سيغافريدو الأميركي في المركز الثاني بزمن 4:27:09 ساعات والسلوفيني بريموز روغليتش من فريق جامبو فيزما الهولندي في المركز الثالث بـ4:27:09 ساعات وبفارق 3 ثوان حلّ الفرنسي كونتين جوريغي من فريق لامونديالي.

صدارة

وبنهاية المرحلة الرابعة، حافظ بريموز روغليتش على صدارة الترتيب العام للزمن بـ14:05:10 ساعة، واحتل الإسباني أليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفيستار المركز الثاني بفارق 21 ثانية وجاء الفرنسي ديفيد غودو في المركز الثالث بفارق 38 ثانية، والألماني ايمانويل بوشمان من فريق بورا في المركز الرابع بفارق 46 ثانية ثم الهولندي ويلكو كيلدرمان من فريق سانويب الألماني خامساً بفارق 54 ثانية، والإيرلندي دانيال مارتن من فريق الإمارات في المركز السادس بفارق دقيقة وثانية واحدة، والهولندي توم دومولين من فريق سانويب في المركز السابع بفارق دقيقة و4 ثوان، والإسباني فيكتور دي لا بارتي من فريق «سي سي سي» البولندي في المركز الثامن بفارق دقيقة و12 ثانية والبريطاني جيمس نوكس من فريق كويك ستيب البلجيكي في المركز التاسع بفارق دقيقة و14 ثانية وحل الإيطالي دافيدي فورمولو من فريق بورا الألماني عاشراً بفارق دقيقة و15 ثانية.

وقام سعيد حارب رئيس اللجنة العليا لطواف الإمارات الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي بتتويج الروسي ستيفان كوريانوف من فريق غازبروم روسفولو الروسي بالقميص الأخضر برعاية شركة أدنوك، كما قام رئيس اللجنة العليا للطواف بتتويج الدراج نفسه بالقميص الأسود الذي يحظى برعاية طيران أبوظبي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

صعوبة

كشف كاليب ايوان أنه اكتشف صعوبة مرحلة حتا من خلال مشاهدته لبعض مقاطع فيديو على موقع اليوتيوب وكان مستعداً لها بالشكل الأمثل، وقال: لقد سمعت عن صعوبة هذه المرحلة كثيراً، وقمت بمشاهدة مقاطع فيديو عنها على موقع اليوتيوب وهو ما ساعدني على انتزاع المركز الأول.

تفاصيل المرحلة

انطلقت المرحلة الرابعة التي تعرف باسم «بلدية دبي» الساعة 11:45 صباحاً من منطقة ذي بوينت بجزيرة نخلة جميرا أحد المشاريع المميزة لشركة نخيل الرائدة في العالم على مستوى التطوير العقاري، وامتدت هذه المرحلة على مسافة 197 كلم وصولاً على مدينة حتا.

ومرت الكوكبة بعدد من الشوارع الرئيسية في دبي، انطلاقاً من شارع الملك سلمان بن عبد العزيز وشارع أم سقيم ومحمية المرموم أول محمية صحراوية غير مسورة في الدولة مفتوحة للجمهور وهي تمتد على مساحة 40 هكتاراً وتضم أكثر من مليون شتلة من مختلف أنواع النباتات، ثم وصل الدراجون إلى مناطق الهباب والمليحة وشوكة وصولاً إلى سد حتا.

وانفرد 6 دراجين بكوكبة السباق هم الإيطالي اليساندرو دي مارتشي من فريق «سي سي سي تيم» البولندي والفرنسي شارلي بلانيت من فريق نوفو نورديسك الأميركي، والأسترالي ويليام كلارك من فريق تريك سيغافريدو الأميركي و3 دراجين من فريق غازبروم الروسي هم ستيبن كوريانوف وايغور بوييف وارتيم نيش.

ونجح هؤلاء الدراجون في توسيع فارق الزمن بينهم وبين الكوكبة إلى 8 دقائق قبل 80 كلم من خط النهاية لكن هذا الفارق بدأ يتقلص إلى 3 دقائق فقط على بعد 40 كلم من سد حتا ثم إلى 49 ثانية قبل 15 كلم قبل أن تدركهم الكوكبة آخر 10 كيلومترات.

وتعرض الإسباني اليخاندرو فالفيردي إلى حادثة سقوط تسببت في تأخره على خط النهائية ودخوله في المركز الثامن ما حرمه من انتزاع صدارة الترتيب العام.

ومن جهته، أكد أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، أن النسخة الأولى لطواف الإمارات جاءت قوية بفضل الأسماء الكبيرة المشاركة سواء من الدراجين أو الفرض الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن ما يميّز هذه النسخة أنها تتزامن مع «عام التسامح»، وقال: «نشكر كل المجالس الرياضية على تعاونها في تنظيم نسخة رائعة لطواف الإمارات، ما يظهر تطوّر هذه الرياضة في الدولة».

وأوضح الشعفار، أن طواف الإمارات من السباقات المتميزة في العالم لوجود 3 مراحل صعود وهي مرحلة العين ومرحلة حتا ومرحلة رأس الخيمة ووجود عدد من أبطال العالم، وقال: «أعتقد أن المراحل الثلاث ستكون مهمة في تحديد اسم بطل طواف الإمارات في نسخته الأولى».

وكشف الشعفار، أن اختيار 3 مراحل صعبة كان مدروساً بهدف إضافة عامل التشويق والإثارة في السباق باعتبار أنه يمتد إلى 7 أيام فقط، بينما هناك سباقات في أوروبا تمتد إلى 21 يوماً.

وختم: «نحن فخورون بما يحقق الطواف للدولة، العالم كله أصبح يتحدث عن الدراجات في الإمارات، وجميع الاتحادات بصدد مشاهدة ما نحققه من تطوّر في هذه الرياضة».

رعاية

توج أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية وعمر سعيد المطيوعي رئيس مركز حتا التابع لبلدية دبي بطل المرحلة، فيما توج محمد النهاري الهاشمي مدير مبيعات في طيران الإمارات وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي الدراج بريموز روغليتش بالقميص الأحمر الذي يحظى برعاية طيران الإمارات، فيما حصل الروسي ستيفان كوريانوف من فريق غازبروم روسفولو الروسي، وتوج عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في نخيل، الفرنسي ديفيد غودو بالقميص الأبيض برعاية شركة نخيل.

وصرح الدراج السلوفيني بريموز روغليتش، أن فارق 21 ثانية عن منافسه المباشر فالفيردي خطوة جيدة لكنها ليست كافية لضمان لقب الطواف وأن عليه بذل المزيد من الجهود في المراحل الثلاث المتبقية، وقال: أعتقد أن السباق مازال يخفي الكثير من المفاجآت، والمرحلة المقبلة ستكون صعبة.

وأوضح روغليتش أنه متحفز للاستمرار في الصدارة وأن فريقه يعلم جيداً ماذا يجب فعله في المراحل المتبقية للحفاظ عليها.