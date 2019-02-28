بن سويدان: إغلاق الطريق لا يتجاوز 12 دقيقة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

صرّح العقيد جمعة سالم عبيد بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، بأن الخبرة التي اكتسبتها شرطة دبي من طواف دبي سابقاً، مكنتها من التقليص في الفترة الزمنية لإغلاق الطريق ما بين 8 و12 دقيقة فقط، مشيراً إلى أنه يتم تجنب مرور الطواف عبر النقاط الساخنة، التي تشهد كثافة مرورية، حتى لا يتسبب في ازدحام كبير داخل المدينة وفي الشوارع الرئيسة، مؤكداً أنه لا يتم اختيار مسارات السباق بطريقة عشوائية، بل وفقاً لخطـة مرورية تضعها لجنة أمنية مشتركة، بالتعاون مع اللجنة المنظمة للطواف وهيئة الطرق والمواصلات.

وصرح بن سويدان أن طواف الإمارات من أهمّ الأحداث الرياضية التي تقام على أرض الإمارات، ويحتاج إلى جهود أمنية مضاعفة، لأنه يتضمن مسارات متنوعة داخل المدينة، موضحاً أن شرطة دبي قامت بتخصيص 90 دورية من إدارة المرور والطوارئ وأمن المنشآت، وقرابة 205 أفراد من الشرطة لتأمين مسار الطواف، انطلاقاً من نخلة جميرا، وصولاً إلى حتا، وقال: تمّ التنسيق مع الإدارات الشرطية في الإمارات الأخرى، للتنسيق في ما بيننا حول اعتماد طريقة عمل مشتركة لتأمين الطواف، حتى لا يشعر الدراجون أنهم انتقلوا من إمارة إلى أخرى، وتم الاتفاق على آلية موحدة لغلق الشوارع.

وأوضح بن سويدان أن الفترة الزمنية لغلق الطريق لا تتجاوز 12 دقيقة، وتتم هذه العملية بناء على احتساب معدل سرعة الدراجين، وقبل فترة قصيرة من وصولهم إلى المكان المحدد، لضمان انسيابية الحركة المرورية، والأخذ بعين الاعتبار، بعض النقاط الأخرى، مثل الشوارع ذات الحركة السريعة والمتوسطة والبطيئة.

شرطة دبي تستعين بالخبرة السابقة التي اكتسبتها من طواف دبي، للارتقاء بمستوى التنظيم، والتقليل من الازدحام الذي يسببه مرور الطواف ببعض النقاط المعروفة بكثافة الحركة المرورية، وقال: ما يميز مرحلة حتا، أنها تقام على مسافة قصيرة، وتمتد على خط مفتوح خارج المناطق العمرانية.