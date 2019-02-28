شباب اليد رابع بطولة الكويت

المصدر: Ⅶ الكويت - أحمد عبد اللطيف

اكتفى منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد بالمركز الرابع في بطولة فبراير الدولية الودية للشباب لكرة اليد بعد خسارته أمام المنتخب السعودي صاحب المركز الثالث 20/‏27، بينما توّج منتخب البحرين بلقب البطولة بعد الفوز على نظيره الكويتي 24/‏26 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة مجمع أرينا مول الرياضي بمدينة صباح الأحمد البحرية، ولم يقدم لاعبو الإمارات العرض المنتظر منهم بعدما قدموا أداء متميزاً أمام المنتخب الكويتي في الافتتاح والهزيمة بفارق هدفين، لم يجد المنتخب السعودي رابع كأس آسيا أدنى صعوبة في حسم النتيجة لمصلحته معتمداً على فارق الإمكانيات الفنية التي تنصب لمصلحة وخبرة اللاعبين والدقة في التصويب على المرمى