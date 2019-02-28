فريق سباحة نادي التراث يشارك في كأس الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك فريق السباحة بنادي تراث الإمارات، في بطولة كأس الإمارات الأولى للسباحة بالمجرى القصير للفئات العمرية، التي ينظمها اتحاد الإمارات للسباحة وتنطلق أول مارس المقبل على مسبح مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، وتستمر لمدة يومين.

ويضم فريق النادي أربعة عشر سباحاً من الناشئين، الذين ينافسون في فئات 10 سنوات، و12 سنة، و14 سنة، و16 سنة، حيث أوضح راشد محمد الرميثي مشرف فريق السباحة أن الفريق أكمل استعداداته بمعسكر داخلي على مسبح جزيرة السمالية الأولمبي التابع للنادي.

وأرسل الرميثي شكره لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، مبيناً أن مشاركتهم في البطولة تأتي تعزيزاً لمشاركات النادي في المسابقات المحلية بالدولة، التي أحرز فيها سباحو النادي نتائج مميزة المواسم السابقة.