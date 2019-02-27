محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات النسخة الأولى لــ"طواف الإمارات"

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الرياضة تشكل ركناً مهماً من أركان النهضة التنموية الشاملة في دولة الإمارات، مع تواصل جهود تطوير البنية الأساسية الرياضية في مختلف ربوع الدولة، وإيجاد الساحات اللازمة لتشجيع المجتمع الإماراتي على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وكذلك من خلال الفعاليات الرياضية العالمية التي تنعقد منافساتها على أرض الإمارات، مستقطبة مشاركات واسعة من مختلف أنحاء العالم، بما يؤكد المساهمة في دعم مسيرة الرياضة العالمية عبر اهتمام الدولة بتوفير كافة المقومات التي تكفل نجاح تلك الفعاليات وخروجها على أفضل وجه ممكن.

جاء ذلك خلال متابعة سموه لجانب من منافسات النسخة الأولى لــ "طواف الإمارات" في منطقة محمية المرموم في دبي، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من الطواف "مرحلة بلدية دبي" لمسافة 205 كم، والتي تعد الأطول بين المراحل السبع للطواف، حيث تعرّف سموه على مسار السباق خلال تلك المرحلة التي كانت انطلاقتها من منطقة جزيرة النخلة جميرة، وتُختتم في منطقة حتّا، مروراً بمنطقة ميدان المرموم، ثم دبي أوتودروم، وبحيرة المرموم، بعدها صخرة فوسيل، وجبل الحجار، وقرية حتا التراثية، ثم وادي هوب، وتختتم في سد حتّا.

رافق سموه خلال متابعة السباق معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي .

وتنظم مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية الطواف، الذي تبلغ مسافته الإجمالية 1.090 كم، تنفيذا لتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، بدمج طوافي أبوظبي ودبي بعد خمس سنوات من النجاحات الكبيرة التي حققاها، وتنظيم طواف موحد يحمل اسم "الإمارات".

ويعد طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يُقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستمر حتى 2 مارس المقبل، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات.