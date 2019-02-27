سنكل يستقيل من اتحاد الكاراتيه

المصدر: دبي-علي شدهان

تقدم المهندس مروان سنكل نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الامارات للكاراتيه، بخطاب استقالة من منصبه تنفيذا لقرار الهيئة العامة للرياضة بمنع ازدواجية المناصب، كونه يشغل حاليا منصب نائب رئيس شركة نادي النصر للألعاب الرياضية.

ويعتبر سنكل من الكفاءات الوطنية المرموقة، حيث سبق له تمثيل (كاراتيه الامارات) سنوات طويلة لاعبا وإدارياً ومسؤولا نشطا في اتحاد اللعبة.

وتمثل خطوة سنكل بالاستقالة من منصب نائب رئيس اتحاد الامارات للكاراتيه، خطوة نوعية في مجال إشاعة ثقافة التخلي الطوعي عن المنصب خدمة للمصلحة العامة لرياضة الامارات.