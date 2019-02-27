«جمارك دبي» تنظم ودية للكريكت تفاعلاً مع اليوم الرياضي الوطني

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

رحبت جمارك دبي بالمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من اليوم الرياضي الوطني الذي ينطلق 7 مارس المقبل، وذلك من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات رياضية وصحية موجهة للموظفين في الدائرة بالإضافة إلى إقامة مباراة ودية في الكريكت بين فريقي جمارك دبي وموانئ دبي، واعتمدت جمارك دبي تلك المبادرات لمشاركتها في اليوم الرياضي الوطني إيماناً منها بأهمية الرياضة للحياة، ودورها المهم في تعزيز الأسس السامية والنبيلة بين فئات المجتمع كافة، جاء ذلك خلال زيارة فريق عمل اللجنة الأولمبية الوطنية إلى مقر جمارك دبي، ودعوتهم للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني الذي يشهد كل عام أروع النماذج في التناغم والإنسجام تحت شعار الإمارات تجمعنا، حيث مثَل اللجنة كل من أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، وناصر بالشالات من فريق عمل اللجنة، وأكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي أن اليوم الرياضي الوطني، والذي ينطلق هذا العام تحت شعار «الإمارات تجمعنا» يُرسخ قيم المحبة والتسامح عبر مشاركة كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أن تفاعل مختلف الدوائر والمؤسسات على مستوى الدولة، يدل على وعي وشغف الفئات المختلفة بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية، وبدوره، أكد يوسف مبارك عزير رئيس لجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية في جمارك دبي أن اليوم الرياضي الوطني فرصة كبيرة لممارسة الأنشطة الرياضية، ونشر التوعية والثقافة المجتمعية بين الأفراد.