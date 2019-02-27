«مكحولة» تحلق بكأس الثنايا الأبكار المحليات في «ختامي الوثبة» للهجن

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

تواصلت، أمس، لليوم السابع على التوالي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2019»، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، الذي شهد تحديات الثنايا لهجن الجماعة في الفترة المسائية أمس، وتوزعت رموز الثنايا التي أقيمت في الأشواط الثمانية الرئيسية الأولى بين ملاك الهجن المشاركة من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ليؤكد المهرجان قوة المنافسة بين جميع المشاركين في الختامي الذي يضم أفضل المطايا من نخب الأصايل.

تميز النيادي

وواصل شعار حميد سعيد النيادي الأداء المميز في ختامي الوثبة هذا العام بعد أن حصد كأس الثنايا الأبكار المحليات ومليون درهم عن طريق البكرة «مكحولة» التي سجلت أفضل توقيت زمني في منافسات الثنايا، متفوقة على «الشاهينية» لمنصور هزيم المنصوري التي جاءت ثانية، و«الظفرة» لزايد محمد المنصوري الثالث، وسيطر «عنيد» لعلي راشد البريصي المري على الشوط الثاني المخصص للجعدان المحليات ليتوج بالرمز الثاني، بندقية و800 ألف درهم، تاركاً المركز الثاني لـ «وافي» لحمد راشد غدير الكتبي، والثالث لـ «المختبر» لسالم سعيد منانة الكتبي، وأهدت «العزوم» مالكها محمد خليفة بن زاهرة الخييلي كأس الأبكار المهجنات ومليون درهم، بعد منافسة قوية من «وجدان» لسيف علي بن كليب، وشهد الشوط الرابع المخصص للثنايا الجعدان المهجنات صراعاً شرساً بين 3 مطايا وهي «شاهين» و«مجلاد» و«نجد» من أجل نيل الناموس، إلا أن «شاهين» تمكن من انتزاع الرمز الشوط في المائة متر الأخيرة ليهدي مالكه سالم حربي العامري بندقية الجعدان المهجنات.

فئة الإنتاج

وتحولت المنافسات إلى فئة الإنتاج التي أصبحت حاضرة وبقوة في المهرجانات الختامية الكبرى للهجن بعد أن دخلت السباقات قبل سنوات قليلة، وذلك من أجل تحفيز وتشجيع ملاك الهجن على الاهتمام بالحلال وإنتاج الهجن، حيث أسفر الشوط الخامس المخصص للأبكار المحليات من فئة الإنتاج عن فوز «سمحة» لمبارك حمد بالعود العامري بكأس الشوط ومليون درهم، وفاز بالشوط «مسلي» .