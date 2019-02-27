فتيات مدرسة الكويت يفزن ببطولة الجوجيتسو المدرسية

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أحرزت مدرسة الكويت بدبي، المركز الأول في بطولة الجوجيتسو المدرسية الأولى للمناطق الشمالية في نسختها الأولى على مستوى البنات والتي شهدت مشاركة 550 طالباً وطالبة يمثلون 22 مدرسة للبنين والبنات، و استضافتها صالة المنطقة التعليمية في رأس الخيمة برعاية شركة بالمز الرياضية، وسيتم تنظيم البطولة سنوياً لتكون منصة جديدة للإبداع في هذه الرياضة التي باتت تحظى بتطور هائل بفضل ارتفاع المستوى الفني من اللاعبين واللاعبات في المراحل العمرية المختلفة في ظل الدعم الذي تحظى به اللعبة من اتحاد الجوجيتسو، وحضر الحفل الختامي لليوم الأول في منافسات البنات، ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة لجنة التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام، ويوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، مدير قسم الأندية والمراكز ومجموعة من أولياء الأمور.

وحصدت مدرسة الكويت من دبي المركز الأول برصيد 28 ميدالية ملونة من بينها 12 ذهبية و8 فضيات ومثلها برونزية بمعدل 140 نقطة، بينما نالت مدرسة الرؤية من منطقة الرمس المركز الثاني برصيد 26 ميدالية من بينها 9 ذهبيات ومثلها فضية و8 برونزيات بمعدل 116 نقطة، في حين ذهب المركز الثالث لمدرسة الظيت برأس الخيمة برصيد 28 ميدالية من بينها 5 ذهبيات و7 فضيات و16 برونزية بمعدل 82 نقطة.

وأكدت ناعمة الشرهان، أن النسخة الأولى للبطولة مهمة للغاية وجاءت في الوقت المناسب في ظل التطور الكبير الذي حققته رياضة الجوجيتسو على مستوى الدولة نتيجة دعم اللعبة من القيادة الرشيدة، وأهمية انتشار اللعبة التي تمثل مرحلة مهمة من الوعي بأهميتها.