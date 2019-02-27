ختام كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في ند الشبا السبت

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الجوجيتسو استكمال الاستعدادات النهائية لانطلاق الجولة الثالثة والختامية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في نسختها الأولى هذا العام، التي ستقام السبت المقبل في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، ومن المتوقع أن تشهد الجولة مشاركة 12 نادياً على مستوى الدولة يمثلها 210 لاعبين، في أجواء تنافسية عالية بين الفرق والأندية المشاركة، على لقب البطولة، حيث يواصل نادي العين سعيه إلى الحفاظ على صدارة الترتيب العام، وتوسيع الفارق مع وصيفه نادي الوحدة، بينما يعتزم نادي الجزيرة الذي حلّ في المركز الثالث في ختام الجولة الثانية إلى تعزيز مركزه نحو اللقب، وحققت الجولة الأولى والثانية من البطولة نجاحاً مبهراً، سجلته الفرق والأندية المشاركة في المنافسات واللتين أقيمتا 10 نوفمبر الماضي في أبوظبي، و 26 يناير الماضي في الشارقة، وجدير بالذكر أن الاتحاد يعتمد في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، نظام جوائز يمنح من خلاله الجائزة المالية الكبرى إلى الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وفقاً لمجموع النقاط التي تم حصدها خلال جولات البطولة.

خمسة أبسطة

وتتوزع منافسات الجولة الختامية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو على خمسة أبسطة، لتتيح للاعبين فرصة اللعب بنظام «الحزام المفتوح بالأوزان»، والذي يشمل ثلاث فئات تتمثل في فئة الرجال فوق سن 21، وفئة الشباب تحت سن 21، وفئة الناشئين تحت سن 15، و16، و17، وتتمتع البطولة بأهمية استراتيجية بالنسبة للاعبي الجوجيتسو على المستوى المحلي، إذ تعتبر واحدةً من بطولتين محليتين فقط تتيح للأندية الرياضية على مستوى الدولة فرصة التنافس على واحد من أبرز الألقاب الوطنية، بعد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، سعياً لحصد أكبر عدد من الميداليات الملونة ونيل كأس البطولة ذو التصميم الفريد، في الجولة الختامية منها.

ترسيخ ثقافة الجوجيتسو

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد: «النجاح الذي شهدته الجولة الأولى والثانية من هذه البطولة دليل على نجاح اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تحقيق هدفه المتمثل في ترسيخ ثقافة الجوجيتسو بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي وتبنيها بمثابتها نهج حياة لبناء جيل رياضي قوي»، وأضاف: «تشكل هذه البطولة فرصة مهمة لاتحاد الجوجيتسو لتعزيز جهوده الرامية إلى التركيز على تكثيف الدعم المقدم إلى الأندية والفرق المحلية لتمكينها من اكتساب المزيد من الخبرات التي من شأنها صقل مهارات لاعبيها، وتمكينهم من المشاركة في تحقيق المزيد من التميز الرياضي ورفع راية الدولة عالياً على منصات التتويج العالمية والدولية».