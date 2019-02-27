جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية تطّلع على الخطط المستقبلية

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

اجتمع مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وذلك في نادي «إكسايل غيمينغ» للرياضات الإلكترونية بالقرهود بدبي، واطلع المجلس على كافة الخطط المستقبلية لإقامة عدد من البطولات الإلكترونية في إمارات الدولة، بالإضافة إلى دراسة المشاريع التعاونية المستقبلية مع عدد من الجهات المحلية والعالمية، وتمت الموافقة على قرار تعيين طارق عبد السلام عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية، وبحث المجتمعون التقرير الإداري والفني، ونتائج لقاء سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، مع المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، وأيضاً مع كريم هاشاني مدير إدارة التسويق بمنطقة الشرق الأوسط بشركة «رايوت» المنتجة للعبة «ليج أوف ليجند»، وحضر الاجتماع الدوري للجمعية، سلطان بن ثعلوب الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، وسعود بن ساحم المهيري الأمين المالي، وانتصار الزعابي عضوة مجلس الإدارة، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، وأعضاء المكتب التنفيذي والاستشاري للجمعية.

إشادة بالجهود

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، بالجهود الكبيرة التي قام بها المجلس التنفيذي للجمعية خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى تطوير الرياضات الإلكترونية في الدولة ومواكبة المستجدات الإقليمية والعالمية، مع المحافظة على الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية في التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الألعاب واحتواء اللاعبين من جميع الفئات العمرية، وتنظيم مشاركاتهم واستخدامهم للألعاب الإلكترونية، بما يخدم مصلحتهم ورفع راية الدولة في المشاركات على كافة الصعد العربية والآسيوية والعالمية، حيث إن هذه الألعاب أصبحت من الضروريات في الحياة المعاصرة، ويجب مواكبة التطوّر والتوجهات العالمية في هذا الإطار.

كما أشاد رئيس الجمعية، بالمستوى التنظيمي الكبير لبطولة «كاونتر سترايك جلوبال أوفينسيف».