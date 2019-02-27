فيدرر: حبّ الجماهير وراء تأجيل الاعتزال

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي وعلي الظاهري- دبي-البيان الرياضي

كشف الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر المصنف 7 عالمياً أن الحبّ الذي تغمره به الجماهير أينما حلّ في العالم وراء تأجيل قرار اعتزاله اللعب رغم بلوغه 38 عاماً، وقال عقب فوزه على الألماني كولشرايبر في بطولة سوق دبي الحرة للتنس أول من أمس إنه سعيد بالدعم الجماهيري الذي يحظى به كل مرة في دبي وأنه يدين لهذه الحشود الكبيرة التي حضرت في الملعب برفع معنوياته خصوصاً في المجموعة الثانية التي تأخر فيها وحسمها كولشرايبر لفائدته 6-3، وقـال: سمعت الجمهور يهتف باسمي، كانوا يحاولون رفع معنوياتي خصوصاً في المجموعة الثانية، وقاموا بتنظيم الموجة المكسيكية، دعمهم لي بهذا الشكل أمر لا يصدق، في الحقيقة أينما ذهبت أجد مشجعين لي بأعداد كبيرة، وأحد أهم الأسباب التي تجعلني أستمرّ في اللعب وتأجيل الاعتزال ما أجده من تشجيع كبير في كل البطولات.

وأكد فيدرر أن الخسارة ليست ضمن قاموسه وأنه يسعى دائماً لتحقيق الفوز في أي مباراة بغض النظر عن الظروف التي تخرج عن إرادته مثل الرياح التي هبّت بسرعة كبيرة أثناء مواجهته للألماني كولشرايبر أول من أمس.

ضد الظروف

وتعليقاً عن تلك المباراة، قال: كانت مباراة ضد الظروف أكثر منها ضد منافس، سرعة الرياح قـوّية، تحتاج إلى عقلية مختلفة تماماً، حاولت الحصول على ما يكفي من الكرات لصالحي، واللعب بأكثر عدوانية وأنا سعيد لإيجاد الطريقة المناسبة للفوز عليه، لقد لعبت المجموعة الثالثة بشكل جيد.

واعترف اللاعب السويسري أنه كان يتوقّع أداء أفضل مما قدمه أمام كولشرايبر، خاصة في المجموعتين الأولى والثانية التي جاءت فيها نتائجه متناقضة بعد أن فاز في الأولى 6-4 وخسر في الثانية 6-3، مشيراً إلى أن ريتم المباراة كان صعباً وأنه احتاج إلى الكثير من الجهد ليستعيد أسبقيته في المجموعة الثالثة.

وعن مواجهة الإسباني فيرناندو فيرداسكو المتخصص في اللعب باليد اليسرى، قال: فيرداسكو لاعب جيد، ويملك تسديدات باليد اليمنى قوية جداً، وحقق مسيرة ناجحة إلى غاية الآن، وهو قادر على قهر أفضل اللاعبين في العالم ولذلك فهو مستمر في اللعب، وعليّ أن أكون حذراً من هذه النوعية من المباريات وأعتقد أن وجود فيرداسكو ولولشرايبر أمر جيد لأي بطولة.

صعوبة

وكشف فيدرر عن أنه لم يعد يخشى أصحاب اليد اليسرى عكس سنواته الأولى في مسيرته الرياضية التي خسر فيها عدة مباريات من لاعبين يستخدمون اليد اليسرى، وقال: كنت أعتقد دائماً أنه من الصعب مواجهة إرسالات اليد اليسرى التي تشكل في المقابل نقطـة ضعفي، ونادال هو أكثر لاعب سبب لي صعوبة من هذه الناحية، ولكنني طورت نفسي و لم أعد أخشى أصحاب اليد اليسرى ولم يعد الأمر مثلما كان عليه في السابق عندما كنت لاعباً شاباً، لقد حاولت تحسين طريقة لعبي ونجحت في ذلك وحققت انتصارات عديدة على هؤلاء اللاعبين، وبما أن فيرداسكو واحد منهم عليّ أن أكون حذراً منه، كل لاعب يحاول اللعب على نقاط ضعف الآخر وإجباره على اللعب بصورة سيئة.

وعبر فيدرر عن سعادته بتتويج مواطنته بليندة بينشيتش بلقب بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، موضحاً أنه لم يتوقع تتويجها باللقب وقال: ما حققته بليندة ليس سوى ثمرة لعمل جيد قامت به في الفترة الأخيرة، ومؤشر على عودتها، الرياضيون يكتبون قصصاً رائعة دائماً، أتمنى لها صحة جيدة، أذكر أنها اتصلت بي عندما كنا في بطولة ميامي العام الماضي وقالت أنها تشعر بالألم في رجلها وأن الطبيب طلب منها راحة إجبارية، وهذا بعد المشكلة الصحية التي تعرضت لها على مستوى المعصم، أعتقد أنها عادت من بعيد وهذا شيء رائع للغاية، خاصة عندما تهزم 4 من المصنفات ضمن العشرة الأوائل على العالم.

مفاجآت مدوية في اليوم الثاني

شهد اليوم الثاني من بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال البالغ مجموع جوائزها 2.8 مليون دولار أمريكي والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مفاجآت مدوية، حيث أطاح الليتواني ريكارديس برينكيس المصنف 113 عالمياً، الروسي دانييل ميدفيديف المصنف 15 على العالم بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3 في ساعة و29 دقيقة، ليتأهل إلى دور الـ16 بجوار البيلاروسي إيغور غيراسيموف المصنف 155 عالمياً، الذي أسقط منافسه الهولندي روبن هاسي المصنف 62 على العالم بمجموعتين من دون رد بواقع 7-6 و7-6 في زمن قدره ساعة و57 دقيقة.

خطة

وأعرب اللاعب الليتواني عن سعادته الكبيرة بالتأهل وقال إنه نجح في ترجمة الخطة المرسومة بامتياز واستطاع الوصول إلى الدور المقبل للبطولة، مشيراً إلى أنه حرص على الحد من الفرص أمام منافسه لإرسال الكرات الطويلة ومجاراة الخصم لأطول زمن في المواجهة.

وأضاف برينكيس إن الفوز على أحد اللاعبين المصنفين ضمن الـ20 عالمياً، يعد حافزاً قوياً يمده بجرعات من الثقة لمزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة.

ولفت برينكيس إلى أنه شعر بالتوتر مع وجود حالة من الشد العصبي، ولا سيما أن المباراة جاءت صعبة، مشيراً إلى أنه لم يلتفت إلى النتيجة وحرص على التركيز على اتباع الخطة بإحكام والتي تكللت بالفوز في نهاية المباراة.

واختتم اللاعب الليتواني بقوله إن الرياح لم تؤثر في المباراة في بداية المواجهة، على عكس الحصة الثانية في اللقاء، إلا أن عامل الطقس لا يشكل تأثيراً كبيراً.

كارين خاشانوف: أبحث عن الثقة

أبدى الروسي كارين خاشانوف المصنف 12 عالمياً، خيبة أمله بعد الخروج من بطولة سوق دبي الحرة للتنس إثر الخسارة أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي المصنف 19 عالمياً. وقال خاشانوف، إن منافسه الجورجي قدم أداء مميزاً قاده إلى الفوز والتأهل، مشيراً إلى أن شراسة الخصم عبر الإرسالات القوية أجبرته على أن يكون في وضعية الدفاع.



وعن تحقيقه نتائج مميزة مع نهاية الموسم الماضي، قال خاشانوف: إنه علينا بالحاضر والبطولات المقبلة، ومحاولة البحث عن الشعور بالثقة، والتطلع إلى الأمام دائماً لبلوغ أفضل المستويات في عالم الكرة الصفراء، مشدداً على أهمية احترام المنافس مهما كان تصنيفه، حيث إنه خسر شخصياً أمام لاعب أقل منه تصنيفاً بحوالي 7 نقاط.وأكد خاشانوف، أنه رغم إقامته الدائمة في دبي، إلا أن المشاركات في الاستحقاقات الخارجية حرمته من الاستقرار في دانة الدنيا، حيث يقضي معظم وقته في السفر متنقلاً بين البلدان التي تستضيف بطولات التنس.

وكشف اللاعب الروسي، أنه يعاني من بعض الصعوبات انعكست سلباً على مشاركته في البطولة، وسيحرص على ألا تؤثر هذه المشكلات على مشواره في الفترة المقبلة.

مارش وبافيتش يحصدان بطاقة التأهل في «الزوجي»

حصد الأسترالي أوليفر مارش، والكرواتي مات بافيتش بطاقة العبور الأولى إلى دور الـ 8 ضمن منافسات الزوجي في بطولة سوق دبي الحرة للرجال، وجاء تأهل الثنائي الأسترالي والكرواتي على حساب الكرواتي إيفان دوديتش وزميله البوسني دامير جومهور بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-5 بزمن قدره ساعة و17 دقيقة.

وسبق أن توّج مارش وبافيتش سوياً، في إحدى البطولات العام الماضي ضمن فئة الزوجي، ويتطلعان في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، إلى تكرار إنجاز 2018.

وأعرب الثنائي الأسترالي والكرواتي، عن سعادتهما بالتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، حيث تنتظرهما مواجهات صعبة أمام لاعبين بارزين، إلا أنهما سيحرصان على بذل مزيد من الجهد والتركيز من أجل اعتلاء منصة التتويج. دبي - البيان الرياضي

صفوت يودع مرفوع الرأس

ودع المصري محمد صفوت المصنف 218 عالمياً بطولة سوق دبي الحرة للتنس مرفوع الرأس بعدما خسر بصعوبة أمام القبرصي باغداتيس المصنف 128 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 ثم 3-6 و6-4 في ساعة و55 دقيقة. ونجح صفوت في قلب تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز في الثانية وقدم أداء بطولياً في المجموعة الثالثة لكنه أضاع تأهلاً كان في متناوله. دبي - البيان الرياضي

عبور آمن للمصنف الأول

نجح المصنف الأول في البطولة والسادس على العالم الياباني كي نيشيكوري في تحقيق عبور آمن إلى الدور الثاني من البطولة، عقب تمكنه أمس، من تخطي عقبة الدور الأول والفوز على المصف 65 عالمياً الفرنسي بيويت باير بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «6-4 و6-3» في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الرئيس ودامت ساعة و22 دقيقة.

ويلتقي نيشيكوري اليوم في الدور الـ16 البولندي هوبيرت هوركاسيز المصنف 77 عالمياً، بعد أن نجح هوركاسيز في بلوغ الدور ذاته بفوزه أمس على المصنف 145 عالمياً الفرنسي كورنتان موتيه بواقع مجموعتين دون رد «6-3 و7-5». دبي - البيان الرياضي