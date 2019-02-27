حمدان بن محمد: طواف الإمارات رسالة محبة للعالم وتقدير عالمي للدولة

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات وجميع المقيمين على أرض الدولة، بانطلاقة النسخة الأولى من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، الذي يؤكد للعالم أن دولة الإمارات تفتح ذراعيها دائماً لاستضافة الأشقاء والأصدقاء للتلاقي والتنافس وتعزيز أواصر الصداقة مع الجميع.

وقال سموه: «طواف الإمارات هو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن الفئة العالمية لسباقات الدراجات الهوائية وهو يأتي ليؤكد مكانة الدولة في المنطقة والعالم وريادتها في جميع المجالات ومن بينها الرياضة، وانطلاقته الأولى بمشاركة 20 فريقاً من نخبة الفرق العالمية من 5 قارات بالتزامن مع عام التسامح تؤكد نهج القيادة الرشيدة في أن تكون الدولة حاضنة للملتقيات التي تساهم في نشر السعادة والتعاون والمحبة بين الجميع، وأن تواصل القيام بدورها الرائد في دعم تلاقي الشعوب ونشر السعادة، وكذلك تحفيز فئات المجتمع على ممارسة الرياضة كنشاط حياتي يومي».

دعم

وأضاف سمو ولي عهد دبي قائلاً: «إن تنظيم طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية بعد أسابيع قليلة من تنظيم كأس آسيا لكرة القدم التي أقيمت على أرض الدولة بمشاركة 24 منتخباً أول مرة، يؤكد دعم القيادة الرشيدة للرياضة باعتبارها من أهم مجالات الحياة، وكذلك القدرات التنظيمية لأبناء الإمارات الذين يمتلكون الخبرات والكفاءة لتنظيم أكبر الفعاليات والملتقيات الدولية بجودة وتميز يليق باسم دولة الإمارات ومكانتها في جميع الميادين».

وأكد سموه أهمية الرسالة التي يرسلها الطواف للعالم، فقال: «هذا الطواف يمثل رسالة محبة من دولة الإمارات للعالم، ورسالة من العالم تؤكد تقديرهم وثقتهم بدولة الإمارات وقدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بكفاءة وتميز، كما أن عدسات التلفزيونات العالمية ستبث منافسات الطواف على مدار 7 أيام وتنقل للعالم صوراً عن جمال وروعة وطننا بصحاريه وجباله ومدنه ومنشآته السياحية الفريدة التي تجمع بين الحداثة وروعة التصميم المعماري وبين هويتها الوطنية وتراثها الغني، وهي لقطات حقيقية من أرض الواقع لا تحتمل التجميل ولا تحتاج للكلمات لتصف روعتها ومدى تفردها».

فوائد صحية

وثمن سموه جهود فرق العمل لتنظيم الطواف، وختم بالقول: «رياضة الدراجات الهوائية من أهم الرياضات وأكثرها فائدة لصحة أفراد المجتمع وسعادتهم وحيويتهم، ولا شك في أن تنظيم هذا الطواف يساهم في نشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها، ما يشجع الأجيال الجديدة على ممارستها أسوة بنجوم الرياضة المتواجدين بيننا للمشاركة في الطواف».

تتويج

وكانت المرحلة الثالثة قد انطلقت أمس بالعين، حيث توج الدراج الإسباني المخضرم، اليخاندرو فالفيردي من فريق موفي ستار، بذهبية المركز الأول بالمرحلة الثالثة من طواف الإمارات 2019، التي جرت بالعين أمس بداية من جامعة الإمارات العربية المتحدة ونهاية بجبل حفيت لمسافة 179 كم، ولعبت الخبرة دوراً بارزاً في فوز فالفيردي، بعد أن كان متأخراً قبل أن يتصدر السباق في اللفات الأخيرة ويصل أولاً إلى خط النهاية، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 4:44.50 ساعات، بمتوسط سرعة بلغ 37.706 كلم/‏ الساعة، وأكد فالفيردي، أنه لجأ لذات الأسلوب الذي حقق به الفوز في النسخة السابقة بالعام الماضي بعد أن اندفع من نفس المكان بجبل حفيت، لافتاً إلى أن معرفته بالجبل وتضاريسه ومنعرجاته ساعدته على تحقيق الفوز بعد أن اندفع منافسوه مبكراً فيما انتظر هو اللحظة المناسبة لينطلق بصورة مثالية قادته للفوز.

وتعد المرحلة الثالثة بالعين هي الأصعب بين مراحل طواف الإمارات، كونها تتطلب الصعود إلى قمة جبل حفيت بارتفاع 1200 متر فوق سطح البحر، وعلى مسافة 11 كلم، وانطلقت في الثانية عشرة والربع ظهراً من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 139 دراجاً يمثلون 20 فريقاً، مروراً بحديقة الحيوان، وواحة العين، والمتحف الوطني، ثم منطقة القطارة وهيلي، وناهل وسويحان والساد، وصولاً إلى المبزرة الخضراء، قبل الوصول للمحطة الأخيرة على قمة جبل حفيت.

صدارة

ورغم حلوله في المركز الثاني بالترتيب إلا أن بريموز روكلتيش، ظل محتفظاً بصدارة الترتيب العام للسباق بزمن قدره تسع ساعات و38 دقيقة وخمس ثوانٍ. وحل ثالثاً في ترتيب مرحلة «دائرة النقل» ديفيد جادو من فريق جروبوما جي دي اف الفرنسي، ورابعاً حل إيمانويل باتشمان من فريق هانز بورا الألماني وخامساً جاء دراج فريق الإمارات دان مارتن.

توج البطل بدرع المرحلة الثالثة سيف الدهباشي من «مبادلة»، ومحمد درويش القمزي مدير مركز النقل المتكامل في دائرة النقل، فيما توج روكلتيش بالقميص الأحمر سعيد خليفة بن سليمان مدير أول طيران الإمارات في أبوظبي والعين وغانم الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية.

وتوج عبدالله الشرياني مدير عام شركة العين للتوزيع وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات ستيبان كوريانوف بالقميص الأخضر، فيما توج محمد الفلاسي من نخيل والعقيد أحمد الزعابي من شرطة العين ديفيد جادو بالقميص الأبيض كأفضل دراج شاب.

وكان القميص الأسود لمتصدر المرحلة المتوسطة للروسي كوريانوف وتم تتويجه به من جانب هاشم الهاشمي من طيران أبوظبي، وعتيق المنصوري من جامعة الإمارات.

صدارة

على صعيد الترتيب العام للنقاط كانت الصدارة من نصيب الروسي ستيبان كوريانوف دراج جاز بروم الروسي الذي حصل أيضاً على القميص الأسود لصدارة المرحلة السريعة المتوسطة في سباق المرحلة الثالثة. وينتقل طواف الإمارات إلى دبي اليوم، حيث تقام منافسات المرحلة الرابعة التي تعد الأطول بين السبع مراحل وتنطلق من جزيرة النخلة بدار الحي مروراً بمنطقة ميدان المرموم ثم دبي أوتودروم وبحيرة المرموم بعدها صخرة فوسيل وجبل الحجار وقرية حتا التراثية ثم وادي هوب وأخيراً سد حتا نقطة ختام المرحلة الأطول في الحدث العالمي الكبير.