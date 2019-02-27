البيلي:الحدث فرصة لتطوير فرق الدراجات بالدولة

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

يرى الدكتور محمد عبدالله البيلي، مدير جامعة الإمارات بالعين، الذي أعلن إشارة انطلاق المرحلة الثالثة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، بأن الجامعة حظيت بشرف انطلاق طواف الإمارات، وهي فرصة ليستفيد طلابها وموظفوها بالوقوف على هذا النوع من الرياضة ذات الطبيعة الخاصة والتي تحظى بمشاركة نخبة من نجوم العالم الدراجين، وقال: أعتقد أن الحدث فرصة مثالية لبناء وتطوير فرق مماثلة في مجال سباق الدرجات لتكون لدولة الإمارات مساهماتها في هذا المجال حتى ولو كانت متواضعة تطلعاً لترك بصمتنا في هذه الرياضة التي اتسعت رقعة منافساتها وأصبحت من الرياضات الشعبية المحبوبة في العالم.

نجاحات

وأضاف: ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة تحقق نجاحات كبيرة في مجال استضافة الأحداث العالمية الكبيرة على الصعد كافة بما في ذلك الأحداث الرياضية فهي تتطلع لتكون دائماً في المقدمة في جميع المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية، والعلمية والأكاديمية، بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تعمل دائماً لأجل أن تظل دولة الإمارات في المقدمة والريادة خصوصاً على مستوى استضافة الأحداث العالمية، وأعتقد أن موقع دولة الإمارات والخبرة الكبيرة التي اكتسبتها من تنظيم مثل هذه الأحداث فضلاً عن إمكاناتها تجعلها قادرة على استضافة أكبر الأحداث العالمية وبنجاح كبير يشهد به كل العالم، والدليل أن العديد من الدول والمنظمات والاتحادات العالمية تمنح دولة الإمارات ثقة وتؤمن كل الإيمان أن الدولة قادرة على إنجاح أي حدث بما تملكه من إمكانات ومقومات وبنى تحتية ودعم كبير من قادتها.

وزاد: طواف الإمارات فرصة ذهبية ليقف الضيوف من الوفود المشاركة، على المعالم السياحية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتعرفوا إلى طبيعتها وثقافتها وبيئتها، وشعبها المتسامح الذي يرحب بجميع الزائرين على مختلف الديانات والثقافات، ولا شك في أن الدولة تمتع بالعديد من المعالم السياحية خصوصاً في مدينة العين التي تعتبر وجهة سياحية من الطراز الأول وهي واحة ومولد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.