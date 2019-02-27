الشعفار: سعداء بتوسيع رقعة السباق

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

قال أسامة الشعفار، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، إن نجاح النسخة الماضية من طواف أبوظبي للدراجات الهوائية، ساعد على النجاح الذي حققته النسخة الجديدة الموسعة والتي تضمنت مناطق جديدة في مختلف إمارات الدولة للمرة الأولى، وأكد أن سعادتهم كبيرة بتوسيع رقعة طواف الإمارات وتواجد أعداد كبيرة من نجوم العالم بالدراجات الهوائية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة وعدة على دراجات الإمارات بنشر ثقافة هذه الرياضة التي تضاعفت شعبيتها حول العالم، لافتاً إلى أن تواجد كبار الدراجين بالدولة سيحفز الصغار والكبار من هواة الدراجات الهوائية ليمارسوا الرياضية على نسق احترافي.

وعبر الشعفار، عن شكره لفريق الإمارات المحترف الذي حقق الفوز في مرحلة سباق أبوظبي من جزيرة ياس إلى ياس مول، لافتاً إلى أن الأمر ليس مستغرباً من هذا الفريق المحترف والذي أكد جدارته وقوته، ونتطلع إلى أن يتابع الفريق الإماراتي نجاحاته ويحقق مزيداً من النتائج الجيدة في طواف الإمارات المسطحة والجبلية.