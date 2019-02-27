عبد الله القاسمي يشارك في فعالية «نمشي معاً»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

شارك سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، في فعالية «نمشي معاً»، التظاهرة الرياضية الإنسانية الأبرز التي تقام في جزيرة العلم بالشارقة، ضمن فعاليات برنامج المدن المضيفة بإمارة الشارقة، تمهيداً لاستضافة الدولة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 الذي سيقام في أبوظبي الشهر المقبل.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله إلى موقع الفعالية، كل من: الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة، وخليفة بن مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان، والدكتور سعيد بن مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعدد من مديري الجهات الحكومية والرياضيين وحشد من وسائل الإعلام.

مشاركة

وانطلقت مسيرة «نمشي معاً» بمشاركة كبيرة من مختلف الفئات المجتمعية التي ضمت كبار مسؤولي الإمارة وممثلي الوزارات والجهات والأفراد يداً بيد مع أبطال ذوي الإعاقة، في أرجاء جزيرة العلم مؤكدين الحرص الكبير الذي توليه دولة الإمارات على وجه العموم وإمارة الشارقة على وجه الخصوص في دعم ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج والتآزر المنبثق من قيم مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ينعكس على ترسيخ الإنجازات الكبرى التي حققها ذوي الإعاقة في مختلف الصعد.

كما تجوّل سموه في أروقة الفعالية التي ضمت عدداً من المسابقات الرياضية للطلبة ذوي الإعاقة، معرباً عن إعجابه بالمستوى المتميز للأبناء من ذوي الإعاقة في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة التي تعكس الاهتمام الكبير والتأهيل المناسب في كل جوانب التنمية الشخصية.

كما اطلع سمو نائب حاكم الشارقة على الورش الفنية التي تقدمها مدينة الخدمات الإنسانية ضمن فعاليات «نمشي معاً»، والتي يبدع فيها ذوي الإعاقة من خلال أعمال فنية ويدوية متميزة.

تضامن

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي بمعاني التضامن والدمج والتلاحم بين كل أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم وأطيافهم، ودعم ذوي الإعاقة بتبني كل المبادرات التي تتناول قضاياهم وشؤونهم، وبذل الجهود التطوعية في تعزيز المبادرات المجتمعية في الدولة، والتكاتف في رسم الصورة التكاملية الإيجابية لدولة الإمارات كإحدى أفضل دول العالم في توفير كل الإمكانيات لذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الكامل في المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة لبرنامج المدن المضيفة، اليوم تتحدث الشارقة باسم الرياضة بلغة التسامح والتضامن، ومشاركة هذه الأعداد الكبيرة في هذه المبادرة هو سير على نهج الداعم الأول لذوي الإعاقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي سطر بجهوده وتوجيهاته السديدة سجلاً حافلاً لإمارة الشارقة بكل أنواع الدعم المادي والثقافي والمعنوي والرياضي لذوي الإعاقة، الذي وضعها ضمن مصاف المدن العالمية في دعم ذوي الإعاقة في جميع مجالات حياتهم.

كما ثمّن رئيس اللجنة التنفيذية المحلية لإمارة الشارقة جهود وزارة تنمية المجتمع في تنظيم برنامج المدن المضيفة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019؛ في ترجمة رؤية الإمارات 2021 عبر مبادراتها التي تعنى بالتوعية وإشراك المجتمع في المبادرات المجتمعية المختلفة المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الشارقة ستستضيف ضمن الأولمبياد الخاص وفود اللاعبين المشاركين من 24 دولة من أنحاء العالم، بمشاركة 1638 لاعباً.