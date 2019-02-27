«حاضرين».. دعوة لمؤازرة أبطال الأولمبياد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

وجهت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 الدعوة للجميع في كافة أرجاء الإمارات للتعبير عن دعمهم لما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة يستعدون للمنافسة خلال الألعاب العالمية التي تستضيفها الدولة، التي تقام فعالياتها من 14 إلى 21 مارس، وذلك بالانضمام إلى مبادرة «حاضرين» ضمن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

دعم

ومع تبقي أقل من 20 يومًا على الانطلاق الرسمي لأكبر حدث إنساني ورياضي في العالم لهذا العام، فإن اللجنة المنظمة للحدث، تدعو الجميع في كل مكان في الإمارات لحضور المنافسات، ضمن 9 مواقع في أبوظبي ودبي، وتقديم الدعم في سبيل بناء مجتمع أكثر تضامنًا وتكاتفًا.

من جانبه، أوضح خلفان محمد المزروعي، مدير عام اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: «تعد دولة الإمارات موطن إقامة أكثر من 200 جنسية مختلفة، ومع مشاركة قرابة 200 دولة خلال الألعاب العالمية، فإننا نأمل أن يساهم ذلك في تحفيز الجميع على الحضور وتشجيع الرياضيين من مختلف الدول وليس فريق الإمارات فقط، وكل ما نريده هو أن يشعر جميع الرياضيين المشاركين من أصحاب الهمم بالدعم والتشجيع خلال الحدث».