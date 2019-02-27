67 لاعباً ولاعبة في منافسات «البوتشي»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تشهد رياضة البوتشي المشاركة في بطولة الألعاب العالمية أبوظبي 2019، مشاركة 67 لاعباً ولاعبة من مختلف الدول، وكانت الألعاب العالمية الماضية بلوس أنجليس 2015، قد شهدت مشاركة 10 دولة عربية وهي: الإمارات، السعودية، المغرب، تونس، سوريا، فلسطين، قطر، لبنان، مصر، العراق.

وتعد رياضة كرة البوتشي واحدة من أحدث الرياضات التي تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص على مستوى الألعاب العالمية عام 1995، كما استضافت الألعاب العالمية الصيفية عام 1999 بنورث كارولينا بأميركا، مشاركة 189 لاعباً ولاعبة، وفي نسخة 2003 في دبلن بأيرلندا شارك نحو 217 لاعباً ولاعبة، ويبلغ عدد لاعبي الأولمبياد الخاص المتسابقين في رياضة البوتشي 9619 لاعباً ولاعبة، يمثلون 72 برنامجاً حول العالم. في المسابقة التي تشمل الفرق وزوجي وفرق الرياضات الموحدة

وستشهد الألعاب العالمية بأبوظبي إقامة 24 رياضة رسمية، وجميعها تتبع القواعد والمعايير التي تضعها الهيئات الدولية المسؤولة عن إدارة كل رياضة. الرياضات التي تشهدها الألعاب هي ألعاب القوى، كرة الريشة الطائرة (البادمنتون)، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، البوتشي،البولينج، سباقات الدراجات، الفروسية، كرة القدم (الفرق المكونة من 11 لاعبًا، وكرة القدم السباعية، وكرة القدم الخماسية)، والغولف، الجمباز الفني، الجمباز الإيقاعي، كرة اليد، الجودو، التجديف بقوارب الكاياك.