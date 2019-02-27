الأرقام القياسية تتهاوى

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تتواصل الإثارة والمفاجآت في بطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي تقام حالياً، في الملعب الجديد لنادي دبي لأصحاب الهمم، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وشهد يوم أول من أمس، منافسات اليوم الثاني للبطولة، وظهر من خلال المنافسات مدى التحدي والإصرار على تحقيق المستحيل من اللاعبين المشاركين، بطموح الوصول إلى العالمية والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وتشتد المنافسة في البطولة ويشتد معها العزم على تحطيم أرقام جديدة، تحسب للاعبين الأبطال وللبطولة التي أثبتت أنها من بين الأقوى عالمياً، وبالفعل شهد اليوم الثاني، رقماً آسيوياً جدياً، سجلته الإيرانية فايزة ديباي في رمي الكرة الحديدية سيدات حيث سجلت مسافة قدرها 7,35 أمتار، وفي نفس المسابقة ولكن للرجال، كان هناك رقم إفريقي جديد، سجله اللاعب الليبي محمود رجب وقدره 11,80 متراً.

إصابة مسعود

وقد أصيب لاعب منتخبنا الوطني مسعود عبد العزيز، بتمزق في كتفه بعد رميه بقوة للكرة الحديدية، وخرج من المنافسات على إثرها، وقد نقل إلى مستشفى البطولة، وقام بزيارته ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، للاطمئنان على حالته الصحية والرياضية، وقد أكد طبيب مسعود، أن حالته الصحية ستكون بخير بعد فترة نقاهة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع، وشارك لاعبنا محمد الكعبي في منافسات الكرة الحديدية لكنه لم يوفق في احتلال أحد المراكز المتقدمة وبلوغ منصة التتويج.

الكويت في القلب

وعلى صعيد آخر، أقامت اللجنة الاجتماعية للبطولة، بالتعاون مع هيئة الثقافة حفلاً رائعاً، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، في الركن التراثي الذي يقام على هامش البطولة، وقد عزف في الحفل النشيد الوطني الكويتي وتم تكريم لاعبي المنتخب الكويتي المشاركين في البطولة، ووزع عليهم الهدايا واستمرت الأهازيج التي تتغنى بالكويت وأهلها مستمرة طوال فترة المنافسات، إيماناً بأن الإمارات والكويت شعب واحد وقلب واحد، وتأكيداً على روابط الدم والأخوة بين الشعبين.

أعياد الميلاد

كعادتها في إدخال الفرح والبسمة في قلوب اللاعبين من أصحاب الهمم المشاركين في البطولة، أقامت اللجنة المجتمعية للبطولة، عدة حفلات أعياد ميلاد للاعبين المشاركين الذين تزامنت تواريخ ميلادهم مع تاريخ البطولة، وقدمت الهدايا والحلوى لهم، وعمت البطولة أجواء من البهجة والمرح.