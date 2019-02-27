تتويج الفائزين في بطولة الإمارات للمواي تاي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

توج عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، أول من أمس، بصالة نادي ضباط القوات المسلحة في أبو ظبي، الفائزين بالميداليات الملونة في ختام منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب والناشئات، التي نظمها الاتحاد تزامناً مع عام التسامح2019، بمشاركة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة يمثلون أغلب أندية الدولة.

وشهدت البطولة توزيع 147 ميدالية ملونة من بينها40 ميدالية ذهبية مسكاً لمنافسات البطولة التي شهدت بلوغ 16 لاعبة لمنصة التتويج في مختلف الأوزان، في مقدمتهن 6 لاعبات واعدات أحرزن الميداليات الذهبية، وهن تسنيم أسامة في وزن تحت 34 كغ ، وسارة محبوبي في وزن تحت 42 كغ، وأمينة الحضري وزن تحت 52 كغ، وجود أحمد وزن تحت 36 كغ، ورهف ناصر وزن تحت 56 كغ، وسالي مسمودي وزن تحت 63 كغ، وأحرز ذهبيات الأشبال: نائل محمد، سعيد المقرم، حميد إبراهيم، محمد الثميري، خلفان الزعابي، محمد طارق المهيري، علي اليعربي، محمد شفيق، نجيب أيمن، احمد الظاهري، حمزة حسام، زاشري، عمر عطية، صالح المقرم، وفاز بذهبيات تحت 15 سنة كل من غانم الظاهري، محمد بن جنة، إنزو، محمد عزيز، محمد اللطايفة، فارس هجات، احمد هجات، عمر سمحان، محمد حسين، طلال المنذر، سيف جول، إبراهيم بلال، ياسين أحمد، سيرجى، محمد سعيد.